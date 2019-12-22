ترقب من الأهلي والزمالك عقب تألق لاعب بيراميدز الشاب

أرسل الاتحاد الاردني لكرة القدم، البطاقة الدولية للاعب أشرف أشرف، لاعب نادي بيراميدز في مرحلة الناشئين، لمواليد ٢٠٠٤.





وأعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، أن اللاعب لم يعد مقيد في أي نادي داخل المملكة الهاشمية، التي ولد فيها.





وكان نادي بيراميدز قد تعاقد مع اللاعب الشاب، ليضمه لناشئي النادي، بعد أن ظهر بمستوى ملفت خلال أحد المباريات، الودية التي تواجد خلالها كشافة النادي المصري.





وشارك لاعب بيراميدز المنضم حديثاً في مباراة فريقه أمام النادي الاهلي في منافسات الفئة العمرية لمواليد ٢٠٠٤ ، والتي حسمها بيراميدز بهدف دون رد كان من صناعة اللاعب.



