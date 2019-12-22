Advertisements
Advertisements
Advertisements

اللبنانية رزان بنفس فستان هيفاء وهبي.. أيهما الأجمل؟

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:29 م
Advertisements
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements
تألقت الفنانة اللبنانية رزان بفستان مميز ظهرت به في إحدى الحفلات التي قامت بإحياءها مؤخرًا.

وجاء فستان رزان نسخة طبق الأصل من فستان النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، التي ظهرت به في الحلقة الأولى من برنامج "هيدا حكي" في موسمه الجديد مع الممثل اللبناني ومقدم البرامج عادل كرم والذي يعرض على شاشة MTV.


وكان فستان رزان ملئ بالتفاصيل الأنيقة وهو باللون الكحلي المزين بالذهب على الكتفين، وانتعلت كعباً عالياً أسود ما زادها جمالًا على جمالها.

وفور ظهورها بفستان هيفاء، تساءل جمهور ومحبي الأخيرة من أين جاءت رزان بهذا الفستان ولاسيما وأن هيفاء لايسبقها أحد في الأناقة والموضة العصرية.

جدير بالذكر أن رزان كانت قد  تضامنت مع الثورة اللبنانية، وقدمت  نشيد “ثورة لبنان”، من كلمات وألحان ميدو سعد وتوزيع احمد عاطف، اضافة الى اغنية "على أمل" وهي شارة فيلم يحمل ذات الاسم واغنية "إن كنك زلمي لاقيني".
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل| راجح قاتل.. حبس قتلة "شهيد الشهامة" 15 عاما

منذ ساعة و 17 دقيقة

هدف ليفربول ضد فلامنجو الآن| نتيجة مباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة ليفربول salah goal

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. حرمان ليفربول من وضع شعار مونديال الأندية على قميصه

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر اليوم السبت 21-12-2019 فى نهائى كاس العالم للاندية| Liverpool vs. Flamengo Live

منذ حوالي 18 ساعة

كلوب يرد على مجاملة محمد صلاح بالتتويج بأفضل لاعب في موندي الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

منذ حوالي 16 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد فلامنجو البرازيلي| أهداف مباراة ليفربول| بث مباشر مشاهدة ليفربول Overtime

منذ حوالي 15 ساعة

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

منذ حوالي 17 ساعة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة مدوية بشأن موقف الإخوان وحماس من "صفة القرن"

منذ حوالي 7 ساعات

الصفقة الثانية في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح مثير من محمد صلاح عقب تتويج ليفربول بكأس العالم للأندية (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يحرج الجبلاية في خطاب رسمي

منذ حوالي 4 ساعات

التغيير الوزاري| هؤلاء أبرز الراحلين عن الحكومة

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
09:00 م

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

06:10 م

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

07:31 م

عاجل| راجح قاتل.. حبس قتلة "شهيد الشهامة" 15 عاما

11:30 ص

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

02:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status