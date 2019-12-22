اللبنانية رزان بنفس فستان هيفاء وهبي.. أيهما الأجمل؟

تألقت الفنانة اللبنانية رزان بفستان مميز ظهرت به في إحدى الحفلات التي قامت بإحياءها مؤخرًا.



وجاء فستان رزان نسخة طبق الأصل من فستان النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، التي ظهرت به في الحلقة الأولى من برنامج "هيدا حكي" في موسمه الجديد مع الممثل اللبناني ومقدم البرامج عادل كرم والذي يعرض على شاشة MTV.





وكان فستان رزان ملئ بالتفاصيل الأنيقة وهو باللون الكحلي المزين بالذهب على الكتفين، وانتعلت كعباً عالياً أسود ما زادها جمالًا على جمالها.



وفور ظهورها بفستان هيفاء، تساءل جمهور ومحبي الأخيرة من أين جاءت رزان بهذا الفستان ولاسيما وأن هيفاء لايسبقها أحد في الأناقة والموضة العصرية.



جدير بالذكر أن رزان كانت قد تضامنت مع الثورة اللبنانية، وقدمت نشيد “ثورة لبنان”، من كلمات وألحان ميدو سعد وتوزيع احمد عاطف، اضافة الى اغنية "على أمل" وهي شارة فيلم يحمل ذات الاسم واغنية "إن كنك زلمي لاقيني".