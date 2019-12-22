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ساهم في تهدئة الوضع بعد ثورة 25 يناير.. أسامة هيكل يعود لأحضان وزارة الإعلام

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:27 م
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أسامة هيكل
أسامة هيكل
ميسون أبو الحسن
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يراه كبار الكُتاب والإعلاميين رجل المرحلة، وذلك نظرًا للفوضى التي غيمت مؤخرًا على المشهد الصحفي والإعلامي، فيعود أسامة هيكل لأحضان وزارة الإعلام من جديد، كوزير دولة للإعلام، في مهام يحددها رئيس الجمهورية وفقًا لقرار رئاسي يصدره اليوم.


ونجح "هيكل" في مهامه كرئيس للجنة الإعلام والآثار بمجلس النواب، مما جعله يترشح لحقيبة وزارة الإعلام من جديد، في أول عودة لها بعد الإلغاء عام 2014، والتي تولتها الوزيرة السابقة درية شرف الدين.


واختير "هيكل" كأول وزيرًا للإعلام في مصر بعد ثورة 25 يناير، وذلك خلال الفترة من يوليو 2011 حتى ديسمبر 2011، وساهم في تهدئة الأوضاع داخل مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات، أهمها وضع سقف للأجور داخل المبنى بعد التفاوت الكبير بها في مرحلة ما قبل الثورة.

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