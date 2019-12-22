"الاتصالات": تطوير 2000 مكتب بريد لتقديم خدمات متكاملة خلال 2019





قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الوزارة حرصت على استكمال خطة تطوير البريد المصري لإعادة صياغة دوره ليصبح منفذا رئيسيا للخدمات الحكومية المتكاملة مع العمل بالتوازى على التوسع فى فروعه وتزويده بأجهزة تقدم الخدمات بتقنيات حديثة، ليصل إجمالي عدد المكاتب المطورة إلى 2000 مكتب بريد تم تحويلهم الى مراكز خدمات بريدية متكاملة من اجمالي مستهدف 4000 مكتب بريد في ربوع الوطن.









وأضافت الوزارة في تقرير لها اليوم أنه تم تأسيس المركز اللوجيستي للبريد في مطار القاهرة الدولي وفقاً لأحدث المعايير الدولية لتعزيز قدرات البريد المصري في تقديم الخدمات اللوجيستية وخدمات التجارة الإلكترونية الدولية، كما يساهم المركز في تسهيل عمليات تقديم خدمات التجارة الإلكترونية الخاصة بالدول الأفريقية الشقيقة.





وأكدت الوزارة أنه تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البريد وعدد من هيئات الدولة ومؤسساتها بهدف تدعيم خدمات البريد المقدمة للمواطنين وجاء أهمها على النحو التالي:





- التعاون بين وزارة العدل، مٌمثلة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مٌمثلة في الهيئة القومية للبريد بهدف تمكين المواطنين من الحصول على خدمات التوثيق بصورة مميكنة، من خلال استخدام مراكز الخدمات البريدية.





- التعاون بين وزارة الداخلية والهيئة القومية للبريد بما يتيح للهيئة توصيل الاصدارات التي تستخرجها الجهات التابعة لوزارة الداخلية للمواطنين مثل "تصريح العمل - رخصة المرور - صحيفة الحالة الجنائية - الوثائق الخاصة بالأحوال المدنية" عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.





- التعاون بين الهيئة القومية للبريد، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتوفير حزمة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز للمواطنين من خلال مكاتب هيئة البريد.





- التعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية للبريد بغرض تقديم خدمات حجز القطارات ونقل الطرود والبضائع الكترونياً عبر أكشاك تابعة لهيئة البريد المصري.





- التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بهدف التيسير على المواطنين عن طريق إتاحة عملية تحصيل مديونيات النفقة وراغبي التبرع لحسابات بنك ناصر الاجتماعي عبر مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.