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إيدي ميرفي يعلن عن عودته إلى برنامج "SNL"

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:24 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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يستعد الممثل الكوميدي إيدي ميرفي، لحفل لمّ شمل عودته إلى برنامج Saturday Night Live.

سيستضيف الممثل الكوميدي إيدي ميرفي، البالغ من العمر 58 عامًا، برنامج SNL في نهاية هذا الأسبوع، في أول مرة يصعد فيها على خشبة المسرح منذ مغادرته العرض في عام 1984، وبعد جولة استمرت أربع سنوات، بدأت السلسلة مسيرته التمثيلية وقام بدوره بزيادة تصنيفاتها عندما انضم إلى فريق التمثيل.

قال ميرفي لزميله جيمي فالون، في برنامج SNL بطولة جيمي فالون يوم الجمعة: "إن الأمر يشبه كثيرًا العودة إلى مدرستكم الثانوية القديمة أو العودة إلى الكلية لأنه نفس النظام القائم تمامًا، إنه نوعًا ما خيالي، 35 سنة منذ عودتي ذهبت للـ 40 منذ 35 سنة منذ أن أنهيت البرنامج.

في عام 2015، قام ميرفي بمظهر فردي منفرد على مسرح SNL خلال الاحتفال بالذكرى الأربعين لتأسيس المعرض، والذي تضمن عددًا كبيرًا من أعضاء فريق العمل السابقين.

لقد قام المغني برنس بعزفه بعد الحفل، وتوفى الأيقونة الموسيقية بعد سنة في عمر 57.

ميرفي وبرنس خرجوا معًا عدة مرات منذ سنوات، أثناء ظهوره في برنامج الليلة، يتذكر ميرفي بعض الذكريات، وتحدث عن حفلة حضرها هو وكويستلوف عضو فرقة The Roots.

وقال ميرفي: "كان لدى برنس حفلة تزلج على الجليد، كانت في 2 أو 3 في الصباح، نحن في منزله، من يريد أن يذهب للتزلج على الجليد؟".

وأضاف ميرفي: "لقد ذهبنا إلى حلبة التزلج هذه في الساعة الثالثة صباحًا، أنت تعرف بعض الأحذية الرياضية التي كانت ستحظى بها، عندما تمشي سوف تضيء؟ كان لديه زلاجات عندما كان يتزلج، سيضيء، لقد كانت رائعة".

قال ميرفي أن برنس اعتاد على البقاء في منزل على بعد شارعه منه.

قال ميرفي: "كان كبير طبَّاخي يغادر مرة في الثانية صباحًا تقريبًا، وكانت تمر سيارة باللون الارجواني والموسيقى، وينزع غطاء إطار السيارة ويسقط نوعًا ما، وتستمر السيارة في السير، فيلتقط غطاء الإطار، ويحصل برنس على غطاء الإطار، والسيارة تنعطف بقوة وتعود، ويقول برنس: هل يمكنني استعادة غطاء الإطار".

لم يتحدث ميرفي عن قصة شهيرة أخرى تتعلق به وبرنس، في الليلة التي لعب فيها هو وأخوه الراحل تشارلي ميرفي كرة السلة مع نجم الموسيقى في منزله وخسر، ثم عولجا على فطائر محلاة منزلية، وأصبحت القصة أسطورية بفضل تلخيص تشارلي لها في حلقة 2004 من برنامج Chappelle's Show، حيث صوّر ديف شابيل برنس، وأكدت صديقة برنس عازفة القيثارة ميكي فري، القصة في مقابلة مع مجلة Esquire عام 2017.
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الكلمات المفتاحية

ميرفي توفى برنس إيدي ميرفي SNL

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