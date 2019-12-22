أستاذ بهندسة عين شمس: الشبكة القومية للطرق إنجاز يصل لحد الإعجاز (فيديو)

قال الدكتور حسن مهدي، استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري وأستاذ الطرق والمرور بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن حجم الإنجاز الذي تم في مشروعات الطرق الجديدة أقرب ما يكون للإعجاز من حيث القدرة والقيمة التي تم بها.



وأوضح "مهدي"، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن الشركات المنفذة لمشروعات الطرق هي شركات وطنية مصرية منها الخاص والعام، وساهم المشروع القومي للطرق الذي بدأ في فترة كان الاقتصاد المصري في عنق الزجاجة في توفير فرص عمل لملايين المصريين، مع تقليل معدلات البطالة والتضخم.



وأضاف استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري، أن العاملين المصريين في مشروعات الطرق تفوقوا على أنفسهم، وأصبح لدينا خبرات بهذا المجال، وبدأنا نتعلم بشكل سريع، وهذا المشروع يعد جيل جديد من الطرق مراعى فيه كافة معايير السلامة وأن يستوعب الكثافات المرورية المستقبلية، ومراعاة فيه أن كافة التقاطعات بها حلول آمنه، وهذا كان له مردود مباشر على الحد من حوادث الطرق، بعد أن أصبح لدينا شبكة طرق بمعايير عالمية من حيث المعايير والجودة.

