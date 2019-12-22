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لايف alostora مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيك بيلباو كورة ستار بث مباشر مباراة ريال مدريد وبيلباو اونلاين NOW

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:11 م
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بوابة الفجر
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يلتقي فريقي ريال مدريد وأتلتيك بلباو ضمن الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني الدرجة الأولى 2020، يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو اليوم لقاء ناري عندما يستقبل الفريق صاحب الأرض والجمهور الملكي نظيره نادي أتلتيك بلباو ويأمل في مواصلة الإنتصارات للحاق بالمتصدر برشلونة ومعادلة النقاط معه بعد فوز الأخير علي حساب نادي ديبورتيفو ألافيس برباعية، يحتل النادى الملكي المركز الثاني برصيد 36 نقطة متعادلاً مع نادى برشلونة المتصدر للدوري بنفس عدد النقاط ولكنه يتصدر بفارق الأهداف ، فاز 10 مباريات وتعادل 6 مباريات وتلقي هزيمة واحدة ، وفي اللقاء الماضي لقاء الكلاسيكو المؤجل أمام برشلونة إنتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف ولكن قدم لنا ريال مدريد أداء رائع في هذا اللقاء ، ويدخل هذه المباراة متحفزاً في الفوز من أجل الصدارة حتي لو مؤقتة.

تنطلق المواجهة بين فريقي ريال مدريد وأتلتيك بلباو في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 22:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 3 بتعليق المعلق حفيظ دراجي..

 ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو مباشر في لقاء اليوم الأحد 22 / ديسمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو مباشر
ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي ريال مدريد وأتلتيك بلباو مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل جول العرب، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

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