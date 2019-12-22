لايف alostora مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيك بيلباو كورة ستار بث مباشر مباراة ريال مدريد وبيلباو اونلاين NOW

يلتقي فريقي ريال مدريد وأتلتيك بلباو ضمن الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني الدرجة الأولى 2020، يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو اليوم لقاء ناري عندما يستقبل الفريق صاحب الأرض والجمهور الملكي نظيره نادي أتلتيك بلباو ويأمل في مواصلة الإنتصارات للحاق بالمتصدر برشلونة ومعادلة النقاط معه بعد فوز الأخير علي حساب نادي ديبورتيفو ألافيس برباعية، يحتل النادى الملكي المركز الثاني برصيد 36 نقطة متعادلاً مع نادى برشلونة المتصدر للدوري بنفس عدد النقاط ولكنه يتصدر بفارق الأهداف ، فاز 10 مباريات وتعادل 6 مباريات وتلقي هزيمة واحدة ، وفي اللقاء الماضي لقاء الكلاسيكو المؤجل أمام برشلونة إنتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف ولكن قدم لنا ريال مدريد أداء رائع في هذا اللقاء ، ويدخل هذه المباراة متحفزاً في الفوز من أجل الصدارة حتي لو مؤقتة.





تنطلق المواجهة بين فريقي ريال مدريد وأتلتيك بلباو في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 22:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 3 بتعليق المعلق حفيظ دراجي..





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مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو مباشر

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