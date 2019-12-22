فرار الآلاف من إدلب السورية إلى تركيا

قالت وسائل إعلام حكومية تركية، اليوم الأحد، إنه فر ما يقرب من 25 ألف مدني من منطقة إدلب بشمال غرب سوريا واتجهوا إلى تركيا خلال اليومين الماضيين، فيما كثفت القوات السورية والروسية قصفها للمنطقة، وفقا لرويترز.



تستضيف تركيا حاليًا حوالي 3.7 مليون لاجئ سوري، وهو أكبر عدد من اللاجئين في العالم، وتخشى موجة أخرى من منطقة إدلب، حيث يعيش ما يصل إلى 3 ملايين سوري آخر في مساحة كبيرة من الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون. طلبت أنقرة مرارًا من حلفائها دعمها في استضافة اللاجئين.



قتل مئات الأشخاص هذا العام في هجمات على مناطق سكنية في إدلب، حسب وكالات الأمم المتحدة. في حين أن الحملة العسكرية السورية والروسية التي بدأت في أواخر أبريل قد تراجعت في أغسطس بموجب وقف هش لإطلاق النار، قالت فرق الإنقاذ إن الغارات الجوية قتلت ستة أشخاص في معرة النعمان و11 آخرين في قرى المنطقة يوم الجمعة.



تعهد الرئيس السوري بشار الأسد باستعادة إدلب، ودفع المزيد من الناس نحو تركيا. يوم الخميس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه فر 50 الف شخص من إدلب باتجاه الحدود السورية مع تركيا.



وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية الحكومية،اليوم الأحد، إنه منذ أن أعطى أردوغان هذا الرقم، فر 25000 آخرين من إدلب وجاءوا إلى مناطق بالقرب من الحدود التركية.



وأضافت الوكالة انه نزح حوالي 205 الف شخص من ديارهم في منطقة إدلب منذ أوائل نوفمبر بسبب الهجمات الروسية والسورية. وقالت إن المدنيين الفارين توجهوا إلى مناطق في سوريا استولت عليها تركيا في عملياتها العسكرية السابقة، أو إلى أجزاء أخرى من إدلب.



نفذت تركيا ثلاث هجمات عبر الحدود على شمال سوريا ضد ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها جماعة إرهابية. واستولت أنقرة على مساحات شاسعة من الأراضي عبر حدودها مع العمليات، وتهدف إلى إعادة توطين اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم في تلك المناطق.



