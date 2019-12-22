"الداخلية" تكشف تفاصيل ضبط موظف وبحوزته 152 قطعة أثرية



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه بمسكنه، وبحوزته (عدد152 قطعة يُشتبه فـي أثريتها)، وهم ( 123) عملة معدنية مختلفة الأحجام ترجع للعصر اليوناني الروماني، و3 جعران مختلف الأحجام يرجع للعصر الفرعوني، وتمثال من العاج لشكل حيوان يرجع للعصر اليوناني الروماني، و4 خرز من الصدف صغيرة الحجم ترجع للعصر الفرعوني، و2 وحدة ميزان من الزجاج دائرية الشكل ترجع للعصر الإسلامي، و7 تماثيل من الفخار ترجع للعصر الفرعوني، و3 تماثيل من الحجر الجيري، وتمثال أوشابتي عليه بعض النقوش.



وكما تبين وجود حفرتين بالمنزل المُشار إليه (الأولى مربعة الشكل بأبعاد 2متر×2مر بعمق 4 أمتار تقريبًا، والثانية دائرية الشكل بقطر 1،50متر بعمق 6 أمتار تقريبًا ينتهى بسرداب) كما تم ضبط العدد والأدوات المستخدمة في عملية الحفر.



وبمواجهته اعترف بقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار بقصد الاتجار وأن القطع المضبوطة ناتجة عن عملية الحفر.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



تمكنت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط موظف مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط لحيازته بعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الاتجار.