Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأهلي يستعد للاتحاد السكندري بالفيديو

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:02 م
Advertisements
الأهلي
الأهلي
علي نبوي
Advertisements
يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين داخل معسكر الفريق مساء اليوم الأحد؛ استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق قد عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق ظهر أمس؛ لدراسة فريق الاتحاد، ورصد نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الفريقين غدا.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، حيث يعلن بعده السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق قائمة مباراة الاتحاد؛ استعدادا للدخول في معسكر مغلق.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري مساء غدٍ الاثنين ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الدوري المصري الاهلي والاتحاد الاهلي الاتحاد السكندري اخبار الرياضة

أخبار تهمك

كلوب يرد على مجاملة محمد صلاح بالتتويج بأفضل لاعب في موندي الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن موقف الإخوان وحماس من "صفة القرن"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| راجح قاتل.. حبس قتلة "شهيد الشهامة" 15 عاما

منذ ساعة و 13 دقيقة

هدف ليفربول ضد فلامنجو الآن| نتيجة مباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة ليفربول salah goal

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يحرج الجبلاية في خطاب رسمي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. حرمان ليفربول من وضع شعار مونديال الأندية على قميصه

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

الآن

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

منذ حوالي 16 ساعة

تصريح مثير من محمد صلاح عقب تتويج ليفربول بكأس العالم للأندية (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الصفقة الثانية في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد فلامنجو البرازيلي| أهداف مباراة ليفربول| بث مباشر مشاهدة ليفربول Overtime

منذ حوالي 15 ساعة

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

منذ حوالي 17 ساعة

التغيير الوزاري| هؤلاء أبرز الراحلين عن الحكومة

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر اليوم السبت 21-12-2019 فى نهائى كاس العالم للاندية| Liverpool vs. Flamengo Live

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

محاضرة فيديو للاعبي الأهلي استعدادا لطلائع الجيش

لاسارتي يطمئن على تدريبات المستبعدين من معسكر الإسكندرية

بشرى سارة في أول تدريب للأهلي بغينيا الاستوائية

الأهلي يتوجه للإسكندرية قبل مواجهة كانو سبورت

فايلر ينهي محاضرة لاعبي الأهلي قبل مواجهة الإنتاج الحربي

مران الأهلي.. كواليس جلسة فايلر مع اللاعبين ووحيد يخوض تدريبات تأهيلية

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
09:00 م

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

06:10 م

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

07:31 م

عاجل| راجح قاتل.. حبس قتلة "شهيد الشهامة" 15 عاما

11:30 ص

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

02:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status