الأهلي يحدد هدفه النهائي ويكشف عن مخاوفه من موقعة الاتحاد

اعترف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بصعوبة مباراة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها مساء غد الاثنين، ضمن الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري .

وقال عبد الحفيظ: "نحترم الاتحاد السكندري ولاعبيه وجهازه الفني، وأيضا نتائجه هذا الموسم، والمستوى الطيب الذي يقدمه منذ انطلاق المسابقة.وأوضح أن جميع المباريات أصبحت صعبة للغاية، ولم تعد هناك مباراة سهلة في عرف كرة القدم، ومن ثم نتعامل مع الجميع بجدية وبهدف واحد؛ هو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.وأشار مدير الكرة إلى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى تجميع أكبر عدد من النقاط؛ من أجل الحفاظ على صدارة الدوري، ومن ثم نتعامل مع كل مباراة على حدة.وأضاف أن الموسم الحالي يشهد مستويات جيدة من العديد من المنافسين، وبالتالي تبقى جميع المباريات صعبة للغاية، ولكن بالنسبة للأهلي، لدينا هدف واحد ومحدد في جميع المباريات هو تحقيق الفوز ولا شيء غيره، وهو ما نسعى للتأكيد عليه في الجلسات التي تجمع الجهاز الفني باللاعبين مع التركيز على ضرورة خوض جميع المباريات بشخصية الأهلي التي لا تعرف سوى الانتصارات.واختتم عبد الحفيظ تصريحاته بالتأكيد على الثقة الكبيرة في لاعبي الأهلي، وقدرتهم على مواصلة الانتصارات المحلية، واستكمال رحلة الدفاع عن قمة الدوري.