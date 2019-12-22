رفع درجة الاستعدادات بالبحر الأحمر تزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد

أعلنت محافظة البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد الأمني في مدن المحافظة، تزامنًا مع احتفالات الكريسماس ورأس السنة وعيد الميلاد المجيد.



وألغت مديرية أمن البحر الأحمر، إجازات الضباط والأفراد، وتفقد استعداد الأجهزة الشرطية لتأمين الكنائس والديرة والمنتجات السياحية بالمحافظة.



وتضمنت الاستعدادات الأمنية، وضع كاميرات مراقبة بمحيط الكنائس، وتشديد الإجراءات الأمنية في الكمائن الحدودية بين البحر الأحمر وباقي المحافظات، وفحص بيانات القادمين والمغادرين من وإلى المحافظة.



وأكدت مديرية الأمن على التأكد من مطابقة مناطق ومخيمات الاحتفالات بالفنادق والقرى السياحية لشروط الدفاع المدني والأمن الصناعي والحصول على الموافقات اللازمة.



وشكل ديوان عام محافظة البحر الأحمر، غرفة عمليات مركزية بالديوان لمتابعة إحتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة وعيد الميلاد مع كافة المديريات الخدمية، مع وقف إجازات الأطباء واطقم التمريض بمديرية الصحة بالبحر الأحمر.



فيما أعلنت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، برأسة الدكتور فتحي سلمي صهبي مدير عام الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، بتكثيف حملات الرقابة على المحلات التجارية والثلاجات حفظ اللحوم والمنتجات السياحية تزامنًا مع احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة والكريسماس، بالتعاون مع الأجهزة المعنية.



