عاجل| راجح قاتل.. لحظة خروج قتلة "شهيد الشهامة" من المحكمة عقب النطق بالحكم (فيديو)

خرج محمد أشرف راجح، وأعوانه، المتهمين في قضية قتل "شهيد الشهامة" محمود البنا، وذلك عقب النطق بالحكم، وتوقيع أقصى عقوبة عليهم.





وقضت محكمة شبين الكوم الابتدائية، في محافظة المنوفية، منذ قليل، بمعاقبة قتلة شهيد الشهامة محمود البنا، وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.





وقررت المحكمة حبس المتهم الأول محمد أشرف راجح 15 عاما، المتهم الثاني مصطفى محمد الميهي "حماصة" 15 سنة، والمتهم إسلام عاطف، 15 سنة، والمتهم الرابع إسلام البخ 5 سنوات.





كان قد لقي الطالب محمود محمد البنا، ابن مدينة تلا، مصرعه على يد "محمد أشرف راجح" وثلاث متهمين آخرين، بسبب شهامته ودفاعه عن فتاة تعرضت للمعاكسة من المتهمين، مما دفعهم إلى رسم خطة محكمة للإيقاع به في المصيدة.