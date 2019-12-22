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خبر سار لكارتيرون قبل مواجهة الإنتاج الحربي

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:01 ص
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كارتيرون
كارتيرون
الفجر الرياضي
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يترقب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عودة أحمد سيد زيزو، لاعب نادى الزمالك، إلي التشكيل الأساسي للفريق بعد أزمة النتائج السلبية التي طالت الفريق الأبيض في أخر مواجهتين بالدوري الممتاز، 

ومن المتوقع أن يعود زيزو إلى التشكيل الأساسى للفريق فى مباراته المقبلة أمام الإنتاج الحربى، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الأسبوع العاشر ببطولة الدورى.

وقد غاب أحمد سيد زيزو عن المشاركة مع الفريق فى المباريات الأخيرة، بسبب الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة بيراميدز التى انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 0/2.

وأعلن الجهاز الطبى لنادى الزمالك جاهزية أحمد سيد زيزو للمشاركة فى مباراة فريقه الأخيرة بالدورى أمام سموحة، إلا أن الجهاز الفنى بقيادة باتريس كارتيرون، المدير الفنى، فضل إراحته وإرجاء مشاركته فى التشكيل الأساسى بداية من اللقاء المقبل أمام الإنتاج الحربى.

يذكر أن الزمالك قد فقد 5 نقاط فى آخر مباراتين له ببطولة الدورى، حيث سقط بمباراته أمام طلائع الجيش بنتيجة 3/2، قبل أن يتعادل أمام سموحة بنتيجة 1/1، فى الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

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مارتيرون كارتيرون سي في الكرة المصرية الزمالك الدوري المصري

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