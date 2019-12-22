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أخبار البورصة المصرية .. التباين يسيطر علي مؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:36 ص
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تباين تزامناً مع انتهاء البورصة المصرية من عملية إعادة الهيكلة لجميع  قطاعات السوق، وإعادة تبويب الشركات في القطاعات المختلفة بناءً على نشاطها الرئيسي المولد للإيراد أو صافي الايراد .

مؤشرات البورصة المصرية 

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 13797 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.07% ليصل مستوى 529 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1392 نقطة.


البورصة المصرية تعيد هيكلة قطاعات السوق 

وانتهت البورصة المصرية من عملية إعادة الهيكلة الشاملة  علي كافة قطاعات السوق، مع إعادة تبويب الشركات في القطاعات المختلفة بناءً على نشاطها الرئيسي المولد للإيراد أو صافي الايراد.

وشملت الهيكلة زيادة عدد القطاعات الى 18 قطاع بدلاً من 17 قطاع حالياً، وشهدت نحو 53 شركة تغيير اسم القطاع الذي تنتمي اليه، و42 شركة انتقلت الى قطاعات أخرى بعد دراسة المصدر الرئيسي لنشاطها، واستمرت 149 شركة كما هي بذات القطاع دون تعديل.

أخبار البورصة المصرية في أسبوع 

اختتمت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية تداولات الاسبوع على تباين ، مع تباين اداء الافراد الذى اتجه لجنى الارباح ، و الاداء الشرائى للمؤسسات الاجنبية الذين انهوا على صافى شراء بأكثر من 140 مليون جنيه ، و لكن على التجارى الدولى بصفة خاصة دون باقى القياديات و الذى استحوذ على اكثر من 350 مليون جنيه منهيا على ارتفاع ب 1.68% ، عند 81.75 ، و الذى لم ينعكس على باقى اسهم المؤشر و الذى انهى معه المؤشر محدد الاوزان ب 0.2% ، فيما انهى المؤشر الرئيسي على ارتفاع ب 0.31% عند 13837 نقطة ، فيما اغلق السبعينى على تراجع طفيف ب 0.15% عند 529.56 نقطة . و الذى جاء بقيم تداول مرتفعة نسبياً تجاوزت الـ 870 مليون جنيه ، لينهى راس المال السوقى للشركات المقيدة على ارتفاع طفيف ب 0.3 مليار جنيه مسجلا 701.807 مليار بنهاية تداولات الاسبوع .
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