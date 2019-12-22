الأهلي: لا عروض من الإمارات للأنجولي جيرالدو

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة العروض التي تلقاها النادي مؤخرًا لرحيل لاعبه الأنجولي جيرالدو دا كوستا في يناير المقبل.





وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة :"لم نتلق أي عروض لرحيل جيرالدو في فترة الانتقالات الشتوية سواء من الدوري الإماراتي أو غيره".





وكانت أنباء قوية قد ربطت الجناح الأنجولي للنادي الأحمر بتلقيه عروض من الدوري الإماراتي وأنه بات قريبًا من الرحيل عن الأهلي.





وخرج جيرالدو من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر حيث شارك في دقائق معدودة هذا الموسم.





ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري مساء غد الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



