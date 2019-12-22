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صفقة ريال مدريد القادمة بـ127 مليون يورو

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:47 ص
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بوابة الفجر
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أبلغ نادي بوروسيا دورتموند الألماني نظيره ريال مدريد بسعر بيع نجم الفريق جادون سانشو خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.


وكان سانشو قد ارتبط بالانتقال لنادي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي بعد تألقه مع دورتموند طوال الفترة الماضية

وبحسب صحيفة “صن” البريطانية، فقد حددت إدارة بوروسيا دورتموند، 127 مليون جنيه إسترليني لبيع اللاعب الإنجليزي.


وتسعى الأندية الراغبة في ضم جادون سانشو، للحصول على خدماته في يناير المقبل، إلا أن بوروسيا دورتموند لا ينوي بيع اللاعب قبل نهاية الموسم الجاري.

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