شركة هندية جديدة تطلق أعمالها بالسوق المصري

أعلنت شركة YOR الشركة الهندية الرائدة فى صناعة إكسسورات الهواتف المحمولة عن إنطلاق أعمالها فى السوق المصرى فى إطار خطتها التوسعية لزيادة حجم استثماراتها فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.









قال محمد حسين مدير التسويق بشركة " YOR " إن شركته قررت اطلاق أعمالها فى السوق المصرى بعد دراسات تسويقية كثيرة كشفت عن فرص واعدة فى سوق الهواتف المحمولة وإكسسورات الهاتف المحمول نظرا لحالة التنافس الضخمة لكبريات شركات المحمول العالمية، مضيفا أنه نظرا لزيادة إقبال العملاء والمستهلكين المصريين على شراء الهواتف المحمولة التى تتمتع بجودة عالية خاصة الذكية منها فإن هذا سيمنح منتجاتنا فرص كثيرة للمنافسة والإنتشار فى السوق المصرى بإعتباره البوابة الرئيسية للسوق الافريقى .









وأضاف "حسين" أن شركة " YOR الهندية لإكسسورات الهواتف المحمولة" تصنع منتاجاتها بشكل رئيسي بمصنعها بالهند وتتميز منتجاتها بجودة عالية وأسعار متوسطة تتناسب مع الغالبية العظمى من العملاء فى جمهورية مصر العربية ولذلك نتطلع لتحقيق حصة سوقية فى السوق المصرى بنسبة 10 % خلال عام واحد خاصة وأننا سنعطى ضمانا لمدة عام على جميع منتجاتنا .





وكشف "حسين" أن شركة " YOR " متواجدة فى 20 نقطة خدمة لتقديم خدماتها للمستهلكين وتوزيع منتجاتها.