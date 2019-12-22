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من أسوان.. منة فضالي تشارك جمهورها بلحظات رحلتها الشتوية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:50 ص
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منة فضالي
منة فضالي
رباب مصطفي
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نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الخاص بموقع التوصل الاجتماعي "انستجرام" مجموعة صور لها فى أحد شواطئ أسوان، حيث تقضي عطلتها الشتوية هناك.

وعلقت "فضالي" على الصورة وكتبت: " بين الأشياء الجميلة والحب هناك إبتسامتى"، وتفاعل معها جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الصور.

يذكر أن الفنانة منة فضالي، شاركت فى مسلسل " قيد عائلى" والذى حقق نجاحاً كبيراً في مسلسل "قيد عائلي" الجزء الاول والثاني، الذى يتم عرضه على شبكه قنوات DMC، وشارك في بطولة المسلسل عدد من نجوم الفن منهم، الفنانة ميرفت امين، وبوسي، وصلاح عبدلله، وعزت العلايلى.


يشار أن الفنانة منة فضالي، شاركت فى بطولة مسلسل"طلعت حرب" وشارك عدد من نجوم الفن منهم الفنان احمد وفيق، أحمد مجدى، منة فضالي، عبير صبري، وسيم نبيل الدقاق، شيرين عادل، محمد عادل، فاطمة عادل، محمود قابيل، وهذا المسلسل ضمن السباق الرمضانى المقبل في 2020 .
من أسوان.. منة فضالي تشارك جمهورها بلحظات رحلتها الشتوية
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