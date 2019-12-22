زلزال يضرب السعودية

ذكرت صحيفة عكاظ، اليوم الأحد، أن السعودية شهدت هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر.

ووقع الزلزال عند الساعة 1:49 صباح اليوم على عمق 15 كيلومترا تقريبا، وتبعد 20 كيلومترا عن الساحل، و65 كيلومترا جنوب غرب محايل عسير، حسبما قال المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أباالخيل.

وفي سياق متصل، سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، هزة أرضية بقوة 3.31 درجة على مقياس رختر، وقعت على مسافة 10 كم شمال رأس الشيخ حميد.

وقال المدير العام للمركز الوطني لرصد الزلازل والبراكين الدكتور هاني زهران؛ إن الهزة وقعت في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا وخمسٍ وأربعين دقيقة، موضحًا أن هذ الهزة ليست الأولى؛ فقد سبقتها هزتان يوم 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 بقوتَي 3.11 و3.34 درجة على مقياس رختر في المنطقة نفسها.