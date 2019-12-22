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«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الوداد والرجاء بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت مباراة الوداد رابط الرجاء مباشر متعددة NOW

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:32 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الرجاء والوداد الوداد ضد الرجاء، محبي الكرة العربية والكرة المغربية علي وجه الخصوص علي موعد مع مباراة الديربي المغربي المرتقبة التي من المقرر ان تقام اليوم الأحد عندما يحل ناد الوداد البيضاوي الرياضي علي نادي الرجاء في بطولة الدوري المغربي.

مشاهدة مباراة الرجاء والوداد مباراة الرجاء والوداد، التي تأتي ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المغربي لكرة القدم هذا الموسم 2019/2020، والتي من تقام علي ملعب مركب محمد الخامس.

مشاهدة مباراة الرجاء والوداد تاريخ مواجهات الفريقين قبل مباراة الرجاء والوداد الرياضي المغربي
الوداد متقدم علي الرجاء في جدول ترتيب الدولي، حيث نجح الوداد في تحقيق الفوز في أخر 4 مباريات له في مسابقة الدوري وخسر مباراة واحدة، وارجاء فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة وخسر مباراة واحدة.

مشاهدة مباراة الرجاء والوداد موقف الفريقين قبل مباراة اليوم بين الرجاء والوداد البيضاوي في الدوري المغربي
يحتل الوداد الرياضي المركز الثاني في بطولة الدوري برصيد 19 نقطة من 8 مباريات خاضها الفريق هذا الموسم في الدوري المغربي، فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراة وخسر في مباراة، وسجل 16 هدف وأستقبلت شباكة 4 أهداف.

مشاهدة مباراة الرجاء والوداد وفي المقابل يحتل نادي الرجاء المغربي قبل لقاء الديربي المغربي في مواجهة الوداد البيضاوي المركز الخامس برصيد 14 نقطة من 7 مباريات خاضها الفريق هذا الموسم في الدوري، فاز في 4 مباريات وتعادل في مبارتين وخسر مباراة واحد، أستقبلت شباكة 5 أهداف ونجح في أحراز 9 أهداف.

مشاهدة مباراة الرجاء والوداد موعد مباراة الرجاء ضد الوداد الرياضي في الديربي المغربي
من المقرر ان تقام مباراة الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي اليوم الأحد في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة الساعة 3:00 مساء بتوقيت الرباط الساعة 5:00 مساء بتوقيت الرياض.

مشاهدة مباراة الرجاء والوداد القنوات الناقلة لمباراة الرجاء والوداد
من المقرر ان يتم عرض مباراة الديربي المغربي بين الرجاء ضد الوداد علي قنوات بي ان سبورت الرياضية المفتوحة، وسوف يتم نقل المباراة علي البث المفتوح "الغير مشفر" علي كلآ من القمر الصناعي النايل سات والقمر السناعي سهيل سات في الديربي المغربي بين الرجاء والوداد الرياضي.
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