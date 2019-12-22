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HD كورة match مشاهدة مباراة مانشستر وواتفورد بث مباشر kora live مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد يلاشوت الجديد kora online

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:33 ص
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بوابة الفجر
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يلتقي فريقي مانشستر يونايتد وواتفورد ضمن الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020، يستضيف ملعب فيكاريج رود لقاء قوي وهام للفريق الأحمر والذي يأمل في إنتزاع ثلاث نقاط هامة للغاية في لقاء خارج قواعده وبعيدة عن حدود الأولد ترافورد، فهل ينجح بالإنتصار علي واتفورد أم لا، يحتل الشياطين الحُمر المركز السادس برصيد 25 نقطة من فوز في 6 مباريات وتعادل 7 ، وتلقي أربعة مباريات هزيمة ، وفي اللقاء الماضي تعادل مع فريق إيفرتون بنتيجة هدف مقابل هدف بالجولة السابعة عشر بالبريميرليج ، ويسعي اليوم في حصد الثلاث نقاط من أجل رفع رصيده إلي 28 نقطة وتحسين مركزه داخل الدوري ، على الجانب الآخر يأتي نادى واتفورد محتلاً للمركز الأخير ويسعي في الفوز خصوصاً انه سيخوض اللقاء على ملعبه ووقع في الهبوط وأمامه فرصه للهروب منه حتي نهاية الدوري..

تنطلق المواجهة بين فريقي مانشستر يونايتد وواتفورد في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 16:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 2 بتعليق المعلق يوسف سيف..

نحن في جول العرب، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد مباشر في لقاء اليوم الأحد 22 / ديسمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد مباشر
ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي مانشستر يونايتد وواتفورد مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل جول العرب، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

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