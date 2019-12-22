في ذكرى ميلاده.. محطات في حياة الكاتب عبد الحي أديب

يصادف اليوم الأحد الموافق ال 22 من ديسمبر، ذكرى ميلاد الكاتب عبد الحي أديب، والذي رحل عن عالمنا ولكن ترك خلفه تراثًا كبيرًا زاخرًا بالأعمال المميزة.



وفي هذا التقرير، يستعرض لكم الفجر الفني أبرز المحطات في حياة عبد الحي أديب.



_ ولد عبد الحي أديب في الثاني والعشرين من ديسمبر من عام 1928 في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.



_ التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي درس من خلاله في قسم التمثيل، وبعدها التحق بالعمل كمساعد مخرج للمخرج يوسف شاهين الذي قدم معه في عام 1958 فيله الأول باب الحديد.



_ اكتشفه الكاتب الكبير أبو السعود الإبياري بعد أن جعله يشارك معه في كتابة العديد من أشهر أفلام السينما المصرية.



_ وقدم بعد ذلك المزيد من الأعمال التي تميزت بالرصد الاجتماعي لكافة ظواهر المجتمع وهو ما بدا في جميع أفلامه ومنها «الخبز المر» عام 1982، و«بيت القاضي» عام 1984، و«البدروم» عام 1987.



_ أديب متزوج من السيدة "بسيمة محمد الفخراني ورزق منها بثلاثة أولاد الأكبر هو الإعلامي والكاتب الصحافي عماد أديب الذي يرأس الآن شركة جود نيوز للإنتاج الفني، والأوسط فهو المذيع عمرو أديب مقدم برنامج كل يوم على قناة اون إيه، اما الابن الأصغر فهو المخرج السينمائي عادل أديب الذي أخرج واحدا من اعمال والده وهو فيلم ليلة البيبي دول والذي انتهى من إخراجه في 2008 بعد وفاة والده.



_ قام بتأليف 77 فيلم أشهرها "باب الحديد وأم العروسة بناء على النيل، سوق السلاح، أنا الهارب، الخبز المر، البدرون.



_ توفى صباح يوم الأحد الموافق 10 يونيو 2007 عن عمر يناهز 79 عاما في سويسرا بعد معاناته من مرض القلب.