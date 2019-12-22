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دانا حمدان بإطلالة بأكثر لون تحبه (صوره)

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:40 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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تهتم الفنانة دانا حمدان، بمشاركة متابعيها ومحبيها بصور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث شاركت دانا متابعيها بصورة جديدة لها، ظهرت بها مرتديه "جامبسوت" باللون الاخضر، وبه حزام من منطقه الخصر، وتسريحه شعر ويفي، ومكياجآ ناعماً فازداها جمالاً وجاذبية.

وعلقت علي الصوره قائلة: " الاخضر لوني المفضل".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور دانا، وجاءت التعليقات مثل: "حلاوتك" وأضاف آخر "صباح الخير يا قمر "، وتابع آخر قائلًا:"زي القمر دايما".

على صعيد أخر تشارك دانا حمدان، حاليًا في مسلسل "حواديت الشانزليزية" الذي تدور أحداثه حول حقبة الخمسينيات حيث تجسد فيد دور "زينات" التي تعمل في تياترو.

ويشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان اياد نصار، داليا مصطفي، مي سليم، هاجر الشرنوبي، انجي المقدم، اماني عادل، ادوارد، ساره عادل، عايدة رياض، وهو من إخراج مرقص عاد.

شاركت دانا، في العديد من الأعمال الدرامية من ضمنها مسلسل الطوفان، العراف، شطرنج، إختيار إجباري، الحصان الأسود، ريح المدام، وكلينها والعة.

دانا حمدان بإطلالة بأكثر لون تحبه (صوره)
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