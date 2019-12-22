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سقوط طائرة في بحيرة بولاية ماساتشوستس الأمريكية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:34 ص
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سقوط طائرة في بحيرة
سقوط طائرة في بحيرة
وكالات
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أفادت وكالة سبوتنيك، في خبر لها اليوم الأحد، بإصابة شخص جراء تحطم طائرة خفيفة وسقوطها في بحيرة بولاية ماساتشوستس شمال شرق الولايات المتحدة.

 

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الشخص المصاب يتلقى العلاج حاليا في المستشفى.

 

وبحسب شهود عيان، وقع الحادث بعد الظهر بالتوقيت المحلي في 21 ديسمبر، ويبلغ عمر الطيار 55 عامًا وتحطمت طائرته في بحيرة مونبونسيت. وفقا للبيانات الأولية.

 

وقام الغواصون برفع الطائرة من قاع البحيرة. وجاري التحقيق في ظروف الحادث.

 

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