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"جهاز 6 أكتوبر": تنفيذ 5 أسواق تجارية بمنطقة الإسكان الاجتماعى

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:28 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قال المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر إنه جارٍ تنفيذ 5 أسواق تجارية بمنطقة الإسكان الاجتماعى، بامتداد التوسعات الشمالية بالمدينة، لتوفير الخدمات المختلفة بجميع أنحاء المدينة، وخاصة فى المناطق الجديدة، بجانب تشغيل الوحدة الصحية بمنطقة أبوالوفا جنوب الأحياء، ضمن مشروع متكامل يضم (سوقاً تجارية، وحضانات، ووحدة صحية)، وجارٍ تجهيز وحدة صحية أخرى، كما تم إنشاء فرع جديد للشهر العقارى، بمقر جهاز المدينة بالدور الأرضى، لتوفير تلك الخدمة الهامة لسكان المدينة، بالإضافة إلى افتتاح المركز التكنولوجى الجديد لخدمة المواطنين، وافتتاح المركز التكنولوجى الثانى لخدمة المواطنين لمرفق المياه، لتوفير الخدمات بشكل أسهل وأسرع للمواطنين.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن جهاز المدينة وضع برنامجاً متكاملاً لتطوير منظومة النقل والمواصلات بالمدينة، وذلك ضمن الخطة العامة لتطوير المدينة واستبدال السيارات نصف النقل لخدمة المترددين والعمالة اليومية بالمناطق الصناعية بالمدينة، بالميكروباص، حيث تم طرح 188سيارة ميكروباص أجرة 14 راكباً، كما وضع جهاز المدينة خطة لمنع سير مركبات التوك التوك بالمحاور الرئيسية تمهيداً لمنع سيره نهائياً بالمدينة، وتم رصد عدد مركبات التوك التوك بالمدينة، ويتم شن حملات يومية، ومصادرة ما بين 30 و40 توك توك يومياً، وذلك بالتزامن مع إتاحة 500 مركبة فان 7 راكب ضمن منظومة السرفيس، وبالتنسيق مع إدارة المرور للقضاء على سير مركبة التوك توك نهائيا، وذلك حفاظاً على النسق الحضارى للمدينة، بالإضافة إلى تنظيم حملات يومية صباحية ومسائية للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والإشغالات بالمدينة، وإنشاء سويقات بديلة مقننة ومنظمة ومنضبطة، وقريبة من نفس أماكن عملهم لمنع وجودهم بشكل عشوائى.

وأضاف "الشربينى"، أنه جارٍ رفع 5 ملايين م3 من المخلفات المتراكمة على محاور الطرق ومناطق الخدمات، وذلك فى إطار الحفاظ على بيئة نظيفة، وإظهار المدينة بالمظهر الحضارى اللائق، وتنفيذ سلات للقمامة بالمحاور الرئيسية، والإعداد لطرح منظومة الجمع من المنبع، والتى تقوم على أساس جمع القمامة المنزلية من الوحدات السكنية، وبالتالى منع تواجد صناديق القمامة فى الطرق، وعدم تراكم القمامة، والقضاء على ظاهرة النباشين، بجانب تنظيم حملات على الجراجات العشوائية بمختلف أنحاء المدينة، وكذا تنظيم حملات مكثفة على ظاهرة المقاهي والجراجات العشوائية في الأحياء (١٠ - ١١ - ١٢).

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