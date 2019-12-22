Advertisements
Advertisements
Advertisements

تحرك برلماني بشأن انتشار أنفلونزا الخنازير بالمدارس

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:33 ص
Advertisements
النائبة
النائبة
إسلام شعراوي
Advertisements
تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، حول انتشار أنفلونزا الخنازير في المدارس ومتاجرة شركات الأدوية بصحة المواطنين.

وأشارت إلى أنه كثر الحديث خلال الأيام القليلة الماضية، عن انتشار أنفلونزا الخنازير بين طلاب عدد من المدارس وخاصة المدارس الدولية، بما يتطلب توضيح من وزارة الصحة لإجراءاتها في شأن ذلك خاصة مع انتشار هذه الانفلونزا أيضا في دول مجاورة بشكل يدعو إلى القلق.

وتابعت "أكد عدد من أولياء أمور، المدارس الدولية في مصر، وجود حالات إصابة بمرض أنفلونزا الخنازير، وأكدوا تلقيهم خطابات رسمية من إدارة المدرسة تفيد بالواقعة، وأنه تم عزل الطلاب في المنزل، وفرض حالة حظر صحي واللجوء للتطعيم وغلق المدرسة بشكل نهائي في محاولة للسيطرة على الموقف".

وشددت على أن كارثة بحجم هذه لا يصح معها على الإطلاق تكتم إدارات المدارس أو الوزارة في النشر والإعلان عن الحالات عبر منصاتهم الإلكترونية المختلفة، وتحذير المدارس بشأن ذلك وإجراء تحقيق عاجل.

ولفتت إلى أن شركات الأدوية الخاصة في مصر تمارس نوعا من المتاجرة بصحة المواطنين، خاصة وأنها تبيع أمصال علاج أنفلونزا الخنازير بأسعار مبالغ فيها وتصل إلى 300 جنيه، في حين أن السعر الطبيعي لا يجاوز 65 جنيها فقط، وذلك دون تدخل حاسم من وزارة الصحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

انفولوانزا الخنازير النائبة مايسة عطوة

أخبار تهمك

الصفقة الثانية في الأهلي

منذ ساعة و نصف

نتيجة مباراة ليفربول ضد فلامنجو البرازيلي| أهداف مباراة ليفربول| بث مباشر مشاهدة ليفربول Overtime

منذ حوالي 13 ساعة

كلوب يرد على مجاملة محمد صلاح بالتتويج بأفضل لاعب في موندي الأندية

منذ ساعتين و 36 دقيقة

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يحرج الجبلاية في خطاب رسمي

منذ ساعتين

تصريح مثير من محمد صلاح عقب تتويج ليفربول بكأس العالم للأندية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

منذ حوالي 14 ساعة

هدف ليفربول ضد فلامنجو الآن| نتيجة مباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة ليفربول salah goal

منذ حوالي 14 ساعة

التغيير الوزاري| هؤلاء أبرز الراحلين عن الحكومة

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

الآن

مفاجأة مدوية بشأن موقف الإخوان وحماس من "صفة القرن"

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

منذ حوالي 14 ساعة

live|يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو بث مباشر الاسطورة لايف كورة اون لاين Yalla shoot بدون تقطيع

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. حرمان ليفربول من وضع شعار مونديال الأندية على قميصه

منذ ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر اليوم السبت 21-12-2019 فى نهائى كاس العالم للاندية| Liverpool vs. Flamengo Live

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

اليابان تسجل أول حالة انفلونزا الخنازير منذ26 عاما

غزة: 12ضحية لإنفلونزا الخنازير وتحذير من ارتفاع الحصيلة

اليمن: تفشي أنفلونزا الخنازير بعد نهب الحوثيين للمساعدات الطبية

غلق المدرسة البريطانية بمدينتي حتى 12 يناير المقبل

الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن إنفلونزا الخنازير: "مرض مش موجود"

وزير الصحة الأسبق يكشف حقيقة انتشار أنفلونزا الطيور والخنازير

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
10:06 ص

مفاجأة.. حرمان ليفربول من وضع شعار مونديال الأندية على قميصه

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

09:00 م

الأهلي يحرج الجبلاية في خطاب رسمي

09:09 ص

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

06:10 م

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

07:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status