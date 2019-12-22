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"الإسكان": افتتاح أول مرحلة بمشروع "شارع مصر" نهاية ديسمبر الجاري

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:26 ص
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عاصم الجزار وزير الاسكان
عاصم الجزار وزير الاسكان
أحمد الشيخ
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قال شريف الشربينى رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم طرح أول مرحلة بمشروع "شارع مصر"، بجوار معهد الثقافة والعلوم، بعدد ٥٠ عربة ديكورية متحركة للعمل بأنشطة مختلفة متكاملة (طعام - اكسسوارات - مشغولات يدوية - مشروبات - ألعاب أطفال - غيرها)، وتم تجهيز أماكن العربات بشكل لائق، وتخصيص زى موحد للعاملين بكل عربة، وتم تجهيز وصلات مياه الشرب، وحنفيات الحريق، ومصادر التغذية للكهرباء والصرف للعربات، ولكل عربة وصلات منفصلة، وجميع الأعمال اللازمة بالمشروع، ومن المقرر أن يتم افتتاحه يوم 31 ديسمبر 2019، ويأتى هذا المشروع فى إطار توفير فرص عمل لشباب المدينة.

وأكد "الشربينى"، أنه جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات المرافق (مياه شرب – صرف صحى)، وكذا أعمال الكهرباء، لرفع مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين، كما أنه جارٍ تنفيذ مشروع الموقف الإقليمى، والذى يقع فى الفاصل السكنى الصناعي أمام بوابة المطورين، لربط أحياء مدينة 6 أكتوبر بالداخل، وربط المدينة بجميع محافظات الوجهين القبلي والبحري من خلال الباص أو المينى باص، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه العام المقبل، بجانب مشروع الأتوبيس فائق الجودة (مواصلات مصر)، ويهدف المشروع إلى إنشاء وتشغيل خطوط أتوبيس فائق الجودة بخدمات مميزة تقدم لأول مرة في مصر، لربط مدن 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وطريق الواحات / الإنتاج الإعلامي، بمحطة مترو جامعة القاهرة، وميدان عبدالمنعم رياض.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم تطوير منطقة الحصرى، وخلق محور بديل موازٍ للطريق الرابط بين ميدانى (الجلاء – الحصرى) للعمل على خفض الكثافة المرورية للاستخدامات التالية (جامعة 6 أكتوبر - نطاق المولات بالحصرى - جهاز مدينة 6 أكتوبر)، وتقصير مسافة الربط بين الحيين السابع والأول، وتسهيل الربط بالطرق المحيطة، وخلق ساحات انتظار سطحية بنطاق المولات بسعة 194 سيارة مع مراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة، وساحات انتظار جانبية للطرق الداخلية بسعة استيعابية 420 سيارة، وتشكيل أرصفة للطرق الداخلية بعرض مناسب لحركة المشاة وذوى الاحتياجات الخاصة، واستحداث طريق لربط محور 47100 ومحور 48100.




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