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يلا كورة Watford مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد بث مباشر kora live تابع لايف مباراة مانشستر يونايتد اليومyoutube
الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:18 ص
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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد بث مباشر 22-12-2019 الدوري الانجليزي، يستضيف معلب فيكارج رود مباراة فريق مانشستر يونايتد وواتفورد ،حيث يستضيف فريق واتفورد نظيره فريق مانشستر يونايتد اليوم الاحد الموافق 22 ديسمبر 2019 على الأراضي الانجليزية ، وتُقام مباراةمانشستر يونايتد وواتفورد في إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ،وتقام المباراة في تمام الساعه 5:00 بتوقيت السعودية.
Watch the Manchester United vs Watford match Live 12-12-2019 English Premier League
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد بث مباشر 22-12-2019
واتفورد Vs مانشستر يونايتد.
البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 18).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .
الملعب : فيكارج رود .
المعلق : يوسف سيف .
موعد المباراة :
5:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
4:00 مساءاً بتوقيت مصر .
4:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
4:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
4:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
4:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
5:00 مساءاً بتوقيت العراق .
4:00 مساءاً بتوقيت السودان .
5:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
4:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
3:00 مساءاً بتوقيت تونس .
3:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
3:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
6:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
5:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
6:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
5:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
5:00 مساءاً بتوقيت قطر.
2:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
5:00 مساءاً بتوقيت دولة جزر القمر .
2:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
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