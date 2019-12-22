يلا كورة Watford مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد بث مباشر kora live تابع لايف مباراة مانشستر يونايتد اليومyoutube

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد بث مباشر 22-12-2019 الدوري الانجليزي، يستضيف معلب فيكارج رود مباراة فريق مانشستر يونايتد وواتفورد ،حيث يستضيف فريق واتفورد نظيره فريق مانشستر يونايتد اليوم الاحد الموافق 22 ديسمبر 2019 على الأراضي الانجليزية ، وتُقام مباراةمانشستر يونايتد وواتفورد في إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ،وتقام المباراة في تمام الساعه 5:00 بتوقيت السعودية.





Watch the Manchester United vs Watford match Live 12-12-2019 English Premier League





مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد بث مباشر 22-12-2019

واتفورد Vs مانشستر يونايتد.

البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 18).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : فيكارج رود .

المعلق : يوسف سيف .





موعد المباراة :

5:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

4:00 مساءاً بتوقيت مصر .

4:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

4:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

4:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

4:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

5:00 مساءاً بتوقيت العراق .

4:00 مساءاً بتوقيت السودان .

5:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

4:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

3:00 مساءاً بتوقيت تونس .

3:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

3:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

6:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

5:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

6:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

5:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

5:00 مساءاً بتوقيت قطر.

2:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

5:00 مساءاً بتوقيت دولة جزر القمر .

2:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .



