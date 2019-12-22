Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترامب يدعو جونسون إلى زيارة البيت الأبيض في العام الجديد

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:18 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لزيارته في البيت الابيض في العام الجديد.

وذكرت صحيفة صنداي تايمز، أن دعوة ترامب جاءت بعد فوز رئيس الوزراء البريطاني في الانتخابات هذا الشهر. وتريد بريطانيا إبرام صفقة تجارية جديدة مع الولايات المتحدة بعد مغادرتها الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير.

وتم عرض بعض التواريخ المحتملة في منتصف يناير ولكن لم يتم الاتفاق على أي شيء رسميًا بعد.

ونقلت صحيفة صنداي تايمز عن مصدر قريب من البيت الأبيض قوله "من الواضح أن كلا الجانبين يريد تحقيق ذلك في وقت ما في أوائل عام 2020".

وذكرت صحيفة "The Mail on Sunday" اليوم الأحد أن جونسون متردد في القيام بالزيارة قبل تسليم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، ويفضل الذهاب بعد تعديل وزاري مقرر في فبراير، حيث من المتوقع أن يعين وزير مكتب مجلس الوزراء مايكل جوف مفاوضًا تجاريًا جديدًا له.

وقد يتيح ذلك لجونسون زيارة جوف في زيارة للولايات المتحدة قبل محادثات صفقة تجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقًا للتقرير.

وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن بعض المطلعين في داوننج ستريت لديهم مخاوف بشأن زيارة جونسون بسبب المخاوف من أن رئيس الوزراء قد يجر إلى إجراءات عزل ترامب المستمرة.

وفاز جونسون بالموافقة على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في البرلمان البريطاني يوم الجمعة، وهي الخطوة الأولى نحو الوفاء بتعهده الانتخابي بتسليم بريطانيا المغادرة من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 يناير.

بينما تستعد بريطانيا لمغادرة الكتلة، وافق جونسون وترامب في مكالمة هاتفية يوم الاثنين الماضي على متابعة اتفاقية تجارة حرة بريطانية-أمريكية "طموحة".

وبعد فوز جونسون بالانتخابات في 12 ديسمبر، قال ترامب إن بريطانيا والولايات المتحدة أصبحتا حرتين الآن في إبرام صفقة تجارية "ضخمة" جديدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال ترامب في تغريدة في وقت سابق من هذا الشهر: "هذه الصفقة لديها القدرة على أن تكون أكبر بكثير وأكثر ربحية من أي صفقة يمكن عقدها مع الاتحاد الأوروبي".

ولم يستجب البيت الأبيض وداوننج ستريت على الفور لطلبات التعليق على دعوة جونسون المبلغ عنها.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

لبرلمان ترامب الوزراء البريطاني البيت الأبيض

أخبار تهمك

مفاجأة.. حرمان ليفربول من وضع شعار مونديال الأندية على قميصه

منذ ساعة

الأهلي يحرج الجبلاية في خطاب رسمي

منذ ساعتين

التغيير الوزاري| هؤلاء أبرز الراحلين عن الحكومة

منذ حوالي 5 ساعات

الصفقة الثانية في الأهلي

منذ ساعة و نصف

تصريح مثير من محمد صلاح عقب تتويج ليفربول بكأس العالم للأندية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ حوالي 20 ساعة

live|يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو بث مباشر الاسطورة لايف كورة اون لاين Yalla shoot بدون تقطيع

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد فلامنجو البرازيلي| أهداف مباراة ليفربول| بث مباشر مشاهدة ليفربول Overtime

منذ حوالي 13 ساعة

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر اليوم السبت 21-12-2019 فى نهائى كاس العالم للاندية| Liverpool vs. Flamengo Live

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة مدوية بشأن موقف الإخوان وحماس من "صفة القرن"

منذ حوالي 6 ساعات

هدف ليفربول ضد فلامنجو الآن| نتيجة مباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة ليفربول salah goal

منذ حوالي 14 ساعة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

منذ حوالي 14 ساعة

كلوب يرد على مجاملة محمد صلاح بالتتويج بأفضل لاعب في موندي الأندية

منذ ساعتين و 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

"تلجراف": واشنطن تسعى سرًا لاستثمار عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

بريطانيا تكثف الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

جونسون وجونكر يبحثان صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

زعيم حزب العمال البريطاني: من المحتمل إجراء انتخابات وطنية قبل عيد الميلاد

مصدر: الحكومة ستنظر في كل الاحتمالات لإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

"ترامب" و"جونسون" يتفقان على تعزيز العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
10:06 ص

مفاجأة.. حرمان ليفربول من وضع شعار مونديال الأندية على قميصه

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

09:00 م

الأهلي يحرج الجبلاية في خطاب رسمي

09:09 ص

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

06:10 م

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

07:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status