ترامب يدعو جونسون إلى زيارة البيت الأبيض في العام الجديد

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لزيارته في البيت الابيض في العام الجديد.



وذكرت صحيفة صنداي تايمز، أن دعوة ترامب جاءت بعد فوز رئيس الوزراء البريطاني في الانتخابات هذا الشهر. وتريد بريطانيا إبرام صفقة تجارية جديدة مع الولايات المتحدة بعد مغادرتها الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير.



وتم عرض بعض التواريخ المحتملة في منتصف يناير ولكن لم يتم الاتفاق على أي شيء رسميًا بعد.



ونقلت صحيفة صنداي تايمز عن مصدر قريب من البيت الأبيض قوله "من الواضح أن كلا الجانبين يريد تحقيق ذلك في وقت ما في أوائل عام 2020".



وذكرت صحيفة "The Mail on Sunday" اليوم الأحد أن جونسون متردد في القيام بالزيارة قبل تسليم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، ويفضل الذهاب بعد تعديل وزاري مقرر في فبراير، حيث من المتوقع أن يعين وزير مكتب مجلس الوزراء مايكل جوف مفاوضًا تجاريًا جديدًا له.



وقد يتيح ذلك لجونسون زيارة جوف في زيارة للولايات المتحدة قبل محادثات صفقة تجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقًا للتقرير.



وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن بعض المطلعين في داوننج ستريت لديهم مخاوف بشأن زيارة جونسون بسبب المخاوف من أن رئيس الوزراء قد يجر إلى إجراءات عزل ترامب المستمرة.



وفاز جونسون بالموافقة على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في البرلمان البريطاني يوم الجمعة، وهي الخطوة الأولى نحو الوفاء بتعهده الانتخابي بتسليم بريطانيا المغادرة من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 يناير.



بينما تستعد بريطانيا لمغادرة الكتلة، وافق جونسون وترامب في مكالمة هاتفية يوم الاثنين الماضي على متابعة اتفاقية تجارة حرة بريطانية-أمريكية "طموحة".



وبعد فوز جونسون بالانتخابات في 12 ديسمبر، قال ترامب إن بريطانيا والولايات المتحدة أصبحتا حرتين الآن في إبرام صفقة تجارية "ضخمة" جديدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وقال ترامب في تغريدة في وقت سابق من هذا الشهر: "هذه الصفقة لديها القدرة على أن تكون أكبر بكثير وأكثر ربحية من أي صفقة يمكن عقدها مع الاتحاد الأوروبي".



ولم يستجب البيت الأبيض وداوننج ستريت على الفور لطلبات التعليق على دعوة جونسون المبلغ عنها.





