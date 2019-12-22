Advertisements
Advertisements
Advertisements

Liverpool vs flamengo.. تفاصيل مباراة ليفربول ضد فلامنجو والنتيجة النهائية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:01 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
Liverpool vs flamengo.. تفاصيل مباراة ليفربول ضد فلامنجو والنتيجة النهائية

تفاصيل مباراة ليفربول ضد فلامنجو

التقي ليفربول ضد فلامنجو على ملعب الدوحة، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، وحقق الريدز الفوز على فلامنجو بهدف نظيف دون رد،  وحصل ليفربول على لقب كأس العالم للأندية بعد الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي بالشوط الأول.

ليفربول ضد فلامنجو.. ملخص المباراة

سدد اللاعب روبرتو فيرمينو في الدقيقة 99 بالشوط الأول من الوقت الإضافي، هدف ليفربول الوحيد بتمريرة قوية، ورفع رصيده إلى 3 ألقاب هذا العام، وقد سبق وتوج  بطلاً لمسابقة دوري ابطال اوروبا بعد فوزه على ناديا توتنهام، وحصل على كأس السوبر الأوروبي بعد هزيمة تشيلسي الإنجليزي.

البطولة الأولى واللقب الوحيد

تعتبر بطولة المونديال هي الأولى في تاريخ الريدز واللقب الوحيد، حيث نجح ليفربول في رد اعتباره أمام الأندية البرازيلية بعدما خسر نهائي نسخة 2005 التي أقيمت في اليابان أمام ساو باولو البرازيلي بهدف دون رد، كما خسر كأس إنتركونتينينتال أمام فلامنجو عام 1981.

Liverpool vs flamengo
واجه ليفربول فريق فلامنجو البرازيلي في نهائي كأس العالم للانديه مساء السبت في تمام السابعه ونصف علي ملعب خليفه الدولي، وحسم ليفربول المبارة لصالحه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نهائي كاس العالم للاندية مباراة ليفربول ضد فلامنجو ليفربول ضد فلامنجو flamengo

أخبار تهمك

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع yallakora

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد فلامنجو البرازيلي| أهداف مباراة ليفربول| بث مباشر مشاهدة ليفربول Overtime

منذ حوالي 12 ساعة

الأرصاد: درجة الحرارة تصل إلى 3 على هذه المنطقة

منذ أقل من ساعتين

تصريح مثير من محمد صلاح عقب تتويج ليفربول بكأس العالم للأندية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

الآن

هدف ليفربول ضد فلامنجو الآن| نتيجة مباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة ليفربول salah goal

منذ حوالي 12 ساعة

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

منذ حوالي 14 ساعة

التغيير الوزاري| هؤلاء أبرز الراحلين عن الحكومة

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر اليوم السبت 21-12-2019 فى نهائى كاس العالم للاندية| Liverpool vs. Flamengo Live

منذ حوالي 15 ساعة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة مدوية بشأن موقف الإخوان وحماس من "صفة القرن"

منذ حوالي 4 ساعات

live|يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو بث مباشر الاسطورة لايف كورة اون لاين Yalla shoot بدون تقطيع

منذ حوالي 13 ساعة

كلوب يرد على مجاملة محمد صلاح بالتتويج بأفضل لاعب في موندي الأندية

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأهلي يحرج الجبلاية في خطاب رسمي

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة الهلال و فلامنجو بث مباشر NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الهلال NOW

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم وفلامينجو LIVERPOOL VS FLAMENGO بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش NOW beIN SPORT

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY LIVERPOOL VS FLAMENGO

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو اليوم السبت 21-12-2019 فى نهائى كأس العالم للأندية بي ان سبورت المفتوحة مجانًا

كورة لايف|Flamengo vs Liverpool.. مشاهدة مباراة ليفربول وفلامينغو بث مباشر على بي ان سبورت مجانا اليوم السبت 21-12-2019

بي ان سبورت مشاهدة مباراة ليفربول و فلامنجو اليوم السبت 21-12-2019 اون لاين فى نهائى كأس العالم للأندية

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
09:09 ص

الأهلي يحرج الجبلاية في خطاب رسمي

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

09:00 م

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

06:10 م

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

07:31 م

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

02:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status