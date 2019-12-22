Liverpool vs flamengo.. تفاصيل مباراة ليفربول ضد فلامنجو والنتيجة النهائية





تفاصيل مباراة ليفربول ضد فلامنجو





التقي ليفربول ضد فلامنجو على ملعب الدوحة، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، وحقق الريدز الفوز على فلامنجو بهدف نظيف دون رد، وحصل ليفربول على لقب كأس العالم للأندية بعد الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي بالشوط الأول.





ليفربول ضد فلامنجو.. ملخص المباراة





سدد اللاعب روبرتو فيرمينو في الدقيقة 99 بالشوط الأول من الوقت الإضافي، هدف ليفربول الوحيد بتمريرة قوية، ورفع رصيده إلى 3 ألقاب هذا العام، وقد سبق وتوج بطلاً لمسابقة دوري ابطال اوروبا بعد فوزه على ناديا توتنهام، وحصل على كأس السوبر الأوروبي بعد هزيمة تشيلسي الإنجليزي.





البطولة الأولى واللقب الوحيد





تعتبر بطولة المونديال هي الأولى في تاريخ الريدز واللقب الوحيد، حيث نجح ليفربول في رد اعتباره أمام الأندية البرازيلية بعدما خسر نهائي نسخة 2005 التي أقيمت في اليابان أمام ساو باولو البرازيلي بهدف دون رد، كما خسر كأس إنتركونتينينتال أمام فلامنجو عام 1981.





Liverpool vs flamengo