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عاجل| "راجح قاتل".. طوارئ بـ"شبين الكوم" قبل الحكم في قضية شهيد الشهامة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:15 ص
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الطالب محمود البنا
الطالب محمود البنا
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أعلنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، منذ قليل، رفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان حالة الطوارئ، بمحيط منطقة مجمع محاكم شبين الكوم في محافظة المنوفية، وذلك قبل الحكم على المتهم محمد راجح و3 آخرين، بتهمة قتل المجني عليه محمود البنا، المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة"، يوم 9 أكتوبر الماضي في مدينة تلا.

وعززت الأجهزة الأمنية، من انتشارها بمحيط المحكمة وفي الشوارع المحيطة بها، وانتشر خبراء المفرقعات، وأجروا تمشيطًا كاملًا لمحيط المنطقة، تحسبًا لوجود أي أجسام غريبة والتعامل معها في الحال.

وتنظر رئيس محكمة جنايات شبين الكوم، اليوم، النطق بالحكم في محاكمة محمد راجح وأعوانه، المتهمين بقتل محمود البنا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة".
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