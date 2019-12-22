Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثغرة أمنية خطيرة في هاتف ترامب

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:16 ص
Advertisements
ترامب
ترامب
وكالات
Advertisements

تمكنت صحيفة "نيويورك تايمز"، من الحصول على بيانات بشأن الموقع الجغرافي لما يقارب  12 مليون هاتف، في عدة مدن.

 

وأعلنت الصحيفة الأمريكية، أنها كشفت ثغرة أمنية خطيرة في الاتصالات الهاتفية للرئيس، دونالد ترامب، وسط مخاوف من أن توفر "منفذا" للتجسس على ساكن البيت الأبيض.

 

وأشارت "نيويورك تايمز"، إلى أنها استطاعت أن تتعقب تحركات الرئيس ترامب، استنادا إلى جهاز.

 

وحصلت "نيويورك تايمز"، على بيانات ضخمة تضم عشرات المليارات من المواقع التي تنقلت بينها تلك الأجهزة الهاتفية.

 

ولفتت الصيحفة إلى أن الهاتف المثير للجدل الذي قامت برصد مواقع وجوده، مملوك لشخص يعمل في جهاز الاستخبارات وهو من محيط الرئيس ترامب.

 

ورصدت الصحيفة، مكان وجود ترامب، جنوبي ولاية فلوريدا، خلال رحلة قام بها إلى منتجعه "مارالاغو" مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي.

 

وعقب رصد مكان هذا الهاتف، أصبح الصحفيون قادرين على تحديد مالك الجهاز، مثل عنوان البيت، فضلا عن معلومات أخرى متاحة للعلن حول العميل مثل الاسم والتفاصيل العائلية.

 

وذكرت "نيويورك تايمز"، أن إمكانية الوصول إلى هذه المعلومات الحساسة أمر مرعب جدا لجميع من يستخدم الهاتف المحمول في الوقت الحالي، وليس للرئيس الأميركي فحسب.

 

وكتب التحقيق أن رصد هاتف الرئيس يكشف إخفاقا من الإدارة الحالية في التعامل مع مسألة الاتصالات والتكنلوجيا.

 

واعتمد التحقيق الذي نشرته "نيويورك تايمز"، على بيانات تغطي فترة بين عامي 2016 و2017، واستطاعت أن تكشف مكان ترامب خلال قمته مع آبي في فبراير من 2017، وخلال هذه الفترة، قامت كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي.

 

وأدت التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية إلى إرباك مأدبة العشاء التي جمعت ترامب ورئيس الوزراء الياباني، فقام الرئيس الأمريكي بإجراء مكالمة من منتجعه الفاخر عوض أن يلجأ إلى مكان أكثر أمنا.

ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بحسب الصحيفة، بل إن أفرادا من طاقم ترامب قاموا بتسليط ضوء (فلاش) من هواتفهم على بعض الوثائق أمام الرئيس الأميركي حتى يجري الإطلاع عليها، وهو أمر لا يخلو من خطورة الاختراق، لأن هذه الخطوة بوسعها أن تكشف أسرارا، لو أن طرفا مناوئا نجح في الاختراق، نقلًا عن موقع قناة سكاي نيوز عربية.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

خاتف ترامب ثغرة أمنية ترامب أمريكا

أخبار تهمك

الأهلي يحرج الجبلاية في خطاب رسمي

منذ نصف ساعة

live|يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو بث مباشر الاسطورة لايف كورة اون لاين Yalla shoot بدون تقطيع

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر اليوم السبت 21-12-2019 فى نهائى كاس العالم للاندية| Liverpool vs. Flamengo Live

منذ حوالي 15 ساعة

كلوب يرد على مجاملة محمد صلاح بالتتويج بأفضل لاعب في موندي الأندية

منذ ساعة و 6 دقيقة

مفاجأة مدوية بشأن موقف الإخوان وحماس من "صفة القرن"

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع yallakora

منذ حوالي 15 ساعة

الأرصاد: درجة الحرارة تصل إلى 3 على هذه المنطقة

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

منذ حوالي 13 ساعة

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

منذ حوالي 14 ساعة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

منذ حوالي 13 ساعة

هدف ليفربول ضد فلامنجو الآن| نتيجة مباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة ليفربول salah goal

منذ حوالي 12 ساعة

تصريح مثير من محمد صلاح عقب تتويج ليفربول بكأس العالم للأندية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

التغيير الوزاري| هؤلاء أبرز الراحلين عن الحكومة

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد فلامنجو البرازيلي| أهداف مباراة ليفربول| بث مباشر مشاهدة ليفربول Overtime

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

الآن

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

ناشر نيويورك تايمز لترامب: هجماتك على الإعلام "خطيرةٌ ومؤذية"

ترامب يدعو للتحقيق مع "نيويورك تايمز"

ترامب: تقرير "التجسس" على هاتفي "قصة مزيفة" جديدة

ترامب ينفي تقارير تجسس الصين وروسيا على اتصالاته الهاتفية

أول تعليق للبيت الأبيض على اختراق آيفون ترامب

نيويورك تايمز: ترامب لا يحب ارتداء نظارته علنا ويقوم بإملاء مساعده

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
09:09 ص

الأهلي يحرج الجبلاية في خطاب رسمي

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

09:00 م

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

06:10 م

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

07:31 م

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

02:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status