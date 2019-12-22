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ماكرون يدعو إلى تعليق الإضرابات خلال عطلة عيد الميلاد

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:12 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نقابات النقل إلى تعليق الإضرابات بسبب إصلاح نظام التقاعد خلال عطلة عيد الميلاد لتجنب تعطل السفر، وفقا لما أوردته رويترز.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيفواري آسان واتارا: "إن الإضراب له ما يبرره، والدستور يحميه، لكنني أعتقد أن هناك لحظات في حياة الأمة عندما يكون من الجيد مراعاة الهدنة احترامًا للعائلات والحياة الأسرية".

أدت الحركة الصناعية التي استمرت أسبوعين ضد إصلاح ماكرون المزمع لنظام المعاشات التقاعدية، بما في ذلك إلغاء أنظمة خاصة لقطاعات مثل السكك الحديدية، إلى تعطيل خدمات القطارات.

على الرغم من دعوات بعض النقابات بتعليق الإضرابات خلال موسم الأعياد، فإن العديد من مجموعات عمال السكك الحديدية مستمرة في توقفها.

وقال ماكرون إن توقف الإضراب لن يعني أن النقابات قد تخلت عن مطالبها، ولكنها ستظهر "الشعور بالمسؤولية والاحترام المستحق للشعب الفرنسي المنفصل في بعض الأحيان ويرغب في لم الشمل خلال هذه الفترة الاحتفالية".

واصلت شركة السكك الحديدية الوطنية SNCF تشغيل الخدمات المخفضة يوم السبت، بما في ذلك نصف العدد المعتاد من قطارات TGV عالية السرعة، في حين تم إغلاق نصف خطوط المترو في باريس.

وكانت قد تحسنت حركة المرور قليلًا في القطارات الفرنسية، الخميس، مع دخول الإضرابات على مستوى البلاد حول إصلاح الحكومة لنظام التقاعد يومها الخامس عشر، وظهرت علامات صغيرة على التقدم في المفاوضات مع النقابات.

ومع ذلك، فإن الأزمة التي ضربت واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم في ذروة موسم العطلات لم تنته بعد. حيث يواصل المتظاهرون المناهضون للحكومة الضغط على الرئيس إيمانويل ماكرون بمسيرة جديدة عبر باريس في فترة ما بعد الظهر. ومن المتوقع أن يستمر بعض العمال في إضرابهم خلال عطلة عيد الميلاد وما بعدها.

قالت هيئة السكك الحديدية الوطنية SNCF، إن حوالي 60 ٪ من القطارات كانت متوقفة يوم الخميس، بانخفاض عن 90 ٪ في وقت مبكر من الإضراب. في حين عانت مدن المقاطعات من مشاكل أقل، لا يزال السياح وموظفو باريس على حد سواء يكافحون للتجول في العاصمة الفرنسية، حيث يقضون ساعات في القتال عبر التقاطعات المسدودة أو في انتظار قطارات المترو بعيد المنال.

يريد ماكرون رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا، قائلا إن نظام التقاعد الحالي يكلف الكثير ؛ وتقول النقابات إن إصلاح نظام التقاعد هو جزء من خطط ماكرون لتفكيك حقوق العمال المكتسبة بصعوبة، ويريدون الحفاظ على نظام يسمح لبعض العمال بالتقاعد في وقت مبكر من الخمسينات.

أبدى ماكرون استعداده يوم الأربعاء للتسوية، وبدأ رئيس وزرائه مفاوضات مع النقابات حول التعديلات المحتملة لمشروع قانون إصلاح معاشات التقاعد. سيلتقي رئيس الوزراء إدوارد فيليب مرة أخرى مع قادة النقابات وممثلي أصحاب العمل اليوم الخميس.

وتأمل الحكومة في التوصل إلى اتفاق مع لاعبين أكثر اعتدالا مثل أكبر اتحاد في فرنسا، الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل، والذي يأمل ماكرون أنه قد يقسم ويضعف حركة الاحتجاج.

قال الأمين العام لـ الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل،لوران بيرغر، يوم الخميس إن الحكومة أبدت "استعدادًا لمناقشة" هذه القضية.

وأقر أنه بالنظر إلى طول العمر المتوقع وارتفاع تكلفة نظام المعاشات التقاعدية في فرنسا، "نعم، سيتعين علينا العمل لفترة أطول قليلًا" - لكنه اوضح انه إذا لم تتخلى الحكومة عن فكرة سن ثابت جديد يبلغ 64 عامًا بحلول شهر يناير، سوف تستمر النقابه في الاحتجاج.

تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن غالبية الفرنسيين يدعمون الإضرابات والاحتجاجات، حيث يخشون من أن المقترحات ستجعلهم يعملون لفترة أطول في مقابل معاشات تقاعدية أقل.

كما قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، الثلاثاء، إن الحكومة الفرنسية مصممة على تنفيذ إصلاح مخطط لنظام التقاعد على الرغم من الإضراب على مستوى البلاد واحتجاجات النقابات، التي تريد إلغاء الخطة.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، أمام البرلمان "المعارضة الديمقراطية والنقابية لمشروعنا مشروعة تمامًا، ولقد ذكرنا بوضوح ما هو مشروعنا، وتصمم حكومتي تمامًا على إصلاح نظام المعاشات التقاعدية وتحقيق التوازن بين ميزانية نظام المعاشات التقاعدية".

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