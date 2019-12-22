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الأهلي يطالب اتحاد الكرة بتعويضه

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:17 ص
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الأهلي
الأهلي
الفجر الرياضي
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قرر نادي الأهلي رفض عودة نظام الاستبدال خلال فترة الانتقالات الشتوية وأرسل خطابًا إلى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني يتضمن طلبه بإنهاء الموسم بنفس اللوائح التي بدأ بها.

وتمسك الأهلي بموقفه بدعوى أنه فرط في لاعبين مجانًا بسبب لوائح الجبلاية وذلك على خلاف رغبة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي يريد استبدال اللاعبين المصابين في يناير.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في تصريحات تليفزيونية: "نرفض الاستبدال بعد أن تنازلنا عن لاعبين مجانا، ونرفض استبدال اللاعبين المصابين رغم وجود أكثر من لاعب مصاب وفي حالة تغيير لائحة الاستبدال من جانب اتحاد الكرة سنطالب بـ 100 مليون جنيه تعويض بعد رحيل أكثر من لاعب مجانا وإعارة آخرين بمقابل مادي ضعيف".


يذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك صاحب اقتراح عودة الاستبدال لتعويض غياب المصابين أو الراحلين عن الفريق قبل نهاية الموسم.

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الكلمات المفتاحية

نادي الاهلي الدوري المصري الاهلي اخبار الاهلي اتحاد الكرة

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