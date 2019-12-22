Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليوم.. لجنة الضرائب تنظم ندوة قومية بالتعاون مع اتحاد الصناعات

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:03 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
تنظم لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات فاعليات الندوة القومية التى ينظمها اتحاد الصناعات بالتعاون مع الاتحاد العربى للمخلصين الجمركيين بعنوان" اتفاقية أغادير.. المزايا والتحديات" .

 
تهدف الندوة التى سيتم تنظيمها اليوم الأحد التعريف بأهداف ومزايا اتفاقية أغادير وكيفية الاستفادة منها وتطورات التعاون الجمركي بين الدول أعضاء الاتفاقية والتى تصب فى خدمة المتعامل الاقتصادى، كما سيتم تسليط الضوء على دور مجلس أعمال اتفاقية اغادير، والتعرف على التحديات والمعوقات التى تواجه المتعامل الاقتصادى .
 
ومن المقرر أن يشارك فى فاعليات الندوة مسئولين بالوحدة الفنية لاتفاقية أغادير ومصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وذلك للتعرف على الخدمات التى تقدمها تلك الجهات  في إطار اتفاقية أغادير.
Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية بشأن موقف الإخوان وحماس من "صفة القرن"

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد: درجة الحرارة تصل إلى 3 على هذه المنطقة

منذ ساعتين

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ حوالي 19 ساعة

التغيير الوزاري| هؤلاء أبرز الراحلين عن الحكومة

منذ حوالي 3 ساعات

live|يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو بث مباشر الاسطورة لايف كورة اون لاين Yalla shoot بدون تقطيع

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد فلامنجو البرازيلي| أهداف مباراة ليفربول| بث مباشر مشاهدة ليفربول Overtime

منذ حوالي 12 ساعة

تصريح مثير من محمد صلاح عقب تتويج ليفربول بكأس العالم للأندية (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

منذ حوالي 14 ساعة

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع yallakora

منذ حوالي 16 ساعة

كلوب يرد على مجاملة محمد صلاح بالتتويج بأفضل لاعب في موندي الأندية

منذ ساعة و 9 دقيقة

هدف ليفربول ضد فلامنجو الآن| نتيجة مباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة ليفربول salah goal

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يحرج الجبلاية في خطاب رسمي

منذ 34 دقيقة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر اليوم السبت 21-12-2019 فى نهائى كاس العالم للاندية| Liverpool vs. Flamengo Live

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
09:09 ص

الأهلي يحرج الجبلاية في خطاب رسمي

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

09:00 م

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

06:10 م

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

07:31 م

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

02:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status