رئيس جامعة عين شمس يتفقد عمليات التطوير بكلية التجارة





وكان في استقباله الدكتور خالد قدري عميد الكلية، والدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هيام وهبة، وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة جيهان رجب، وكيلة الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والعديد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين بالكلية.



وافتتح "المتيني" إدارة الخريجين الجديدة بالكلية والتى بلغت تكلفتها مليون وسبعمائة ألف جنيه، وصالة الامتحانات المغطاة والمقرات الجديدة التي تم تصميمها لعمل مجمع للأسر المختلفة بالكلية لممارسة الأنشطة المختلفة.





كما افتتح التطوير الذي حدث في قطاعات الكلية المختلفة والتجديدات التى تمت فى الإنشاءات والبنية التحتية بالكلية. كما قام سيادته بجولة تفقدية داخل القاعات المختلفة بالكلية والتعرف على احتياجات الكلية والخطة التى تتبناها الكلية فى التطوير خلال الفترة المقبلة ودور الجامعة في دعم وتنفيذ خطة التطوير المقترحة.

تفقد الأستاذ الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، كلية التجارة؛ للوقف على عمليات التطوير والاستعداد لامتحانات نهاية الفصل الدراسي.