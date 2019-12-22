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بإطلالة جريئة.. سلمى أبو ضيف في صحراء السعودية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:04 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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تحرص دائما الفنانة الشابة سلمي أبو ضيف، بمشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصور من رحلاتها ويومايتها الخاصه، ونشرت سلمي مجموعة من الصور لها من المملكة العربية السعودية، وظهرت سلمي في الصور في رحله سفاري في الصحراء، ومرتديه هاف ستومك باللون الأصفر، وبنطلون جلد أسود، وجاكت فرو، وايضا شاركت متابعيها بصورة من تجربتها برسم الحنه البيضاء علي يدها.

وعلقت علي الصور قائلة: " شكرا علي التجربه والوقت الرائع اللي قضيته في نهايه العام، وسعيدة جدا للملكه العربية السعودية علي هذا التغير، أنه أمر مثير جدا للإعجاب".


يشار إلى أن الفنانة سلمى أبو ضيف شاركت في الماراثون الرمضاني بمسلسل "حدوتة مرة"، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول امرأة تدعى "مره" تكرها والداتها، وتكبر "مره" التي تجسد دورها غادة عبدالرازق، وتتزوج وتنجب 3 أطفال، وتظل الظروف المعيشية الصعبة التي تتعرض لها، فتضطر لبيع أطفالها، وتقتل زوجها وتسافر إلى الإسكندريى لتبدأ حياة جديدة، إلا أن القدر لم يمنحها فرصة، فتسعى مُرّة خلف أطفالها في محاولات للعثور عليهم.

يذكر أن سلمى أبو ضيف عرفها الجمهور من أول عمل لها في مسلسل "حلاوة الدنيا"، حيث جسدت دور "عليا" شقيقة "أمينة" التي جسدت دوها هند صبري المصابة بمرض اللوكيميا، وكانت دائما تساند شقيقتها، وبعد ذلك تتعرف على شاب منفصل عن زوجته ولديه طفله ويجمعهما قصه حب إلا أنها تنفصل عنه في أخر الأمر بسبب أنه كان عنيفا وحادا معاها.


https://www.instagram.com/p/B6WL32Whq3c/?igshid=k4se3cnjcwfx
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