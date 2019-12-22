راجح قاتل| استنفار أمني بالمنوفية قبيل النطق بالحكم بقضية "شهيد الشهامة"

أحاطت قوات الأمن بمركز شبين الكوم، التابع لمحافظة المنوفية، منذ الصباح الباكر لليوم الأحد، محيط محكمة شبين الابتدائية، لفرض الكردون الأمني قبل انعقاد الجلسة الرابعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة".



ووضع أمن المنوفية الخرسانات الحديدية، كما قامت بالتفتيش اللازم، ومنع مرور أشخاص مجهولين بمحيط المحكمة دون فحص الهويات الشخصية، فضلًا عن تأمين قاعة المحكمة من الداخل.



وتجدر الإشارة إلى أن اليوم الأحد، تشهد محكمة شبين الكوم الابتدائية بمحافظة المنوفية، الجلسة الرابعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة"، وهي الجلسة المقرر النطق بالحكم فيها.



وكان قد لقي الطالب محمود محمد البنا، ابن مدينة تلا، مصرعه على يد "محمد أشرف راجح" وثلاث متهمين آخرين، بسبب شهامته ودفاعه عن فتاة تعرضت للمعاكسة من المتهمين، مما دفعهم إلى رسم خطة محكمة للإيقاع به في المصيدة.