تعرف على موعد عرض فيلم "يوم وليلة" لـ خالد النبوي





أعلن الفنان خالد النبوي عن موعد عرض فيلمه "يوم وليلة"، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة" تويتر"، حيث كتب"النبوي" تغريده قائلاً: "‏5 يناير فيلم 2020 ‎يوم_وليله ،‎منصور_الدهبي".



وتفاعل معه متابعيه بكتابه تعليقات له كالتالي:"‏‎أنا مستنيا الفيلم إن شاءالله هتكسر الدنيا كالعادة ويارب دايما من نجاح لنجاح يامنصور باشا،‏‎بالتوفيق والنجاح يا فنان ينزل ويحقق أحلي الإيرادات أن شاء الله ودائما في العلالي ومن نجاح الى نجاح، الف مبروك مستنينه".



فيلم " يوم وليلة"، تم عرضه في مهرجان مالمو، وهو من تأليف يحيي فكري، ويشارك في بطولته إلي جانب خالد النبوي، دره ، أحمد الفشاوي،حنان مطاوع، سامي مغاوري و ميدو عادل.



علي سياق أخر يعرض للفنان خالد النبوي مسلسل "ممالك النار" ويشارك فى بطولة هذا المسلسل عدد من نجوم الفن منهم، محمود نصر، نضال نجم، رشيد عساف، كندة حنا، رامز الأسود، اخراج بيتر ويبر، تأليف محمد سليمان عبد المالك، ويدور المسلسل حول إطار درامي تاريخي، فى الفترة الأخيرة من مماليك الدولة، حيث سقطت فى القرن السادس عشر على يد العثمانين، وانضمت البلاد المصرية والشامية حيازة إلى الدولة العثمانية.







