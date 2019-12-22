مهدي عياشي يفوز بلقب "ذا فويس" the voic.. وهذا ما فعله راغب علامه!

حصل المتسابق مهدي عياشي من فريق راغب علامة، على لقب "ذا فويس" the voic، الموسم الخامس، عام 2019، كما حصل على ألبوم من إنتاج بلاتينيوم ريكوردز.





ومن جهته، نشر راغب علامه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة له ظهر خلالها وهو يرقص ويغني مع المتسابق التونسي، بعد حصوله على لقب ذا فويس.





وقال على المنشور "أحلى صوت.. مبروك مهدي عياشي .. مبروك ذا فويس ومبروك العالم العربي مبروك تونس".





وانتهى العرض المباشر الأخير من برنامج اكتشاف المواهب ذا فويس "the voice " المذاع على قناة mbc مصر، أمس السبت.



واستحوذ عياشي على اللقب بحصوله على أعلى نسبة تصويت متفوقا على منافسيه إيمان عبدالغني ورضوان الأسمر وفهد مفتخر.



