الصفقة الثانية في الأهلي

اقترب النادي الأهلي من ضم الصفقة الثانية بعد نجاحه في التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا الجناح المهاجم السابق لنادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.





ويضع النادي الأهلي الرتوش النهائية على صفقة النيجيري بليسينج إيليكي مهاجم نادي لوزيرن السويسري بعدما طلب رينيه فايلر المدير الفني للفريق التعاقد معه في شهر يناير.





ويرغب فايلر في تدعيم القلعة الحمراء بمهاجم سوبر على حساب صلاح محسن الذي يرى الخواجة أنه يمكن منحه فرصة الإعارة لأحد الأندية الخارجية.



