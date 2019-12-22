سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 22-12-2019 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الاحد

سجل سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء نحو 16,05 جنيه للشراء و 16,10 جنيه للبيع، فيما سجل أعلى سعر للدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الاسلامى نحو16.01 جنيها، بينما سجل أقل سعر للبيع من خلال البنك المصري الخليجي جنيها 16.08 جنيها.





انخفاض الدولار خلال الأسبوع الماضي

وشهد سعر الدولار حالة من الانخفاض الكبير خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث كسر الدولار حاجز 16 جنيها لاول مرة من تعويم الجنيه ويعود السبب وراء ارتفاع الجنيه المصري خلال الفترة الحالية الي زيادة إيرادات الدولة من العملات الأجنبية عبر تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي يتوقع وصولها بنهاية 2019 وفقًا لبيانات البنك الدولي 26.4 مليار دولار.







