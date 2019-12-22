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سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 22-12-2019 بالبنوك والسوق السوداء

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 08:47 ص
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سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر
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سعر الدولار اليوم في مصر 

حافظ سعر الدولار اليوم في مصر السبت 22-12-2019 على استقراره خلال بداية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر وذلك بعد تراجع الدولار امام الجنيه المصري خلال تعاملات الاسبوع الماضي، حيث سجل متوسط سعر الدولار نحو 15.97 جنيه للشراء، 16.09 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزى المصرى، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة اليوم 
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.97 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.
 سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.
 سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.
 سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.
 سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.98 جنيه للشراء، و 16.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك الخاصة اليوم 
سجل الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.
 سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.
 سجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 15.97جنيه للشراء، و16.07 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الاحد
سجل سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء نحو 16,05 جنيه للشراء و 16,10 جنيه للبيع، فيما سجل أعلى سعر للدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الاسلامى نحو16.01 جنيها، بينما سجل أقل سعر للبيع من خلال البنك المصري الخليجي جنيها 16.08 جنيها. 

 انخفاض الدولار خلال الأسبوع الماضي
وشهد سعر الدولار حالة من الانخفاض الكبير خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث كسر الدولار حاجز 16 جنيها لاول مرة من تعويم الجنيه ويعود السبب وراء ارتفاع الجنيه المصري خلال الفترة الحالية الي زيادة إيرادات الدولة من العملات الأجنبية عبر تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي يتوقع وصولها بنهاية 2019 وفقًا لبيانات البنك الدولي 26.4 مليار دولار.

 

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