رئيس جامعة القاهرة: نؤدي دورا وطنيا ونستضيف المبادرات القومية





وأضاف الخشت في تصريحات إلى "الفجر"، أن الهدف من المبادرة، إتاحة فرصة التدريب والتأهيل أمام الشباب ورفع المستوى المهني للصنايعية في مصر، وتُقام ورش العمل على أيدي أساتذة متخصصين لتأهيل الراغبين في اكتساب المهارات الأساسية في بعض الحرف كالكهرباء والسباكة والنقاشة وصناعة المنظفات والنجارة والحدادة واللحام.





وتابع الخشت أن المساهمة الفعالة لجامعة القاهرة في مبادرة "صنايعية مصر" القومية تأتي انطلاقًا من دور الجامعة الاجتماعي والوطني والتنموي، وفي إطار حرصها على تدريب وتأهيل الشباب المصري بشكل جيد، وإكسابهم المهارات والخبرات العملية، وتوسيع قاعدة أصحاب الحرف والصناعات، وذلك من خلال العديد من ورش العمل في شتى الحرف، والجامعة تحرص بشكل مستمر على المشاركة بقوة وفعالية في جميع المبادرات القومية.





وتابع "لقد وجهت باستغلال الإمكانيات الموجودة بالكليات من معامل وأدوات لتنفيذ الورش التدريبية، لدعم وإنجاح المبادرة وجذب مزيد من الشباب للمشاركة والحصول على التدريب اللازم، والمناهج الموجهة للمتدربين تتضمن الجزء النظري إلى جانب الجزء العملي والتطبيقي، والمتدرب يحصل على شهادة معتمدة من الجامعة كتدريب مهني".





ونوه بأننا قدمنا كل إمكانيات الجامعة البشرية والمادية في إطار دورنا المجتمعي والتنموي من خلال المشاركة الفعالة بكافة المبادرات القومية والتي من أهمها مبادرة "100 مليون صحة" ومكافحة فيروس سي والتقليل من قوائم الانتظار بالمستشفيات والأمراض غير السارية، ومبادرة "حياة كريمة".





وواصل الخشت حديثة قائلًا: إن حملة "100 مليون صحة" من أبرز المبادرات التي استضافت الجامعة جانبًا من فعالياتها، حيث تعاونت الأطقم الطبية بالجامعة مع وزارة الصحة والسكان في الكشف على الطلبة والطالبات، على مدار شهرين في الفترة من الأول من مارس حتى نهاية أبريل 2019، وتم عقد العديد من الندوات التي تضمنت شرحًا تفصيليًا لمجموعة حملات الكشف المبكر عن أمراض فيروس سي والكشف عن السمنة والتقزم التي تدعمها وزارة الصحة، بالإضافة إلى إلقاء محاضرات عن التعريف بطرق العدوى وكيفية الوقاية منها باتباع الطرق الصحية واستخدام الأدوات الشخصية.





وأكمل: جامعة القاهرة تبنت حملة توعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة والاشاعات وتحويل حالات مرضية للعلاج، وبالتعاون مع وزارة الصحة، وكلية طب قصر العيني، ومعهد الأورام، والمؤسسة المصرية لدعم مرضى السرطان.





ولفت إلى أننا اتخذنا العديد من الإجراءات في سبيل "التقليل من قوائم الانتظار بالمستشفيات"، وتسريع وتيرة العمل لإنهاء المرحلة الأولى من معهد الاورام الجديد بالشيخ زايد، وتطوير المبنى الجنوبي بمعهد الأورام بمقره الرئيسي بشارع قصر العيني، وذلك بهدف المساهمة في رفع المعاناة عن المرضي والقضاء على قوائم الانتظار، لاسيما الأمراض المتوطنة التي كان لها أولوية قصوى في مبادرة "100 مليون صحة".





وأردف أن الجامعة في إطار دورها المجتمعي والتنموي كان لها دور فعال ومشاركة كبيرة في مبادرة "حياة كريمة"، لرعاية الفئات والقرى الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، قمنا بتسيير العديد من القوافل الطبية والقوافل الشاملة إلى العديد من مناطق الجمهورية، ومنها حلايب وشلاتين، ورأس غارب، ومحافظة مطروح، وغيرها من المناطق، بهدف خدمة البسطاء والمحتاجين من المرضى، من خلال توفير المواد الغذائية، وتوقيع الكشف الطبي، وإجراء العمليات الجراحية، وصرف الأدوية مجانًا، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى قصر العيني، حيث تم تقديم الخدمات الصحية والمجتمعية لما يزيد على 10 آلاف شخص، عبر 9 قوافل طبية خلال عام 2019.



واستطرد أنه في إطار حرصنا على المشاركة الفعالة في رفع مستوى اللياقة البدنية، قمنا بإدخال نشاط ركوب الدراجات بالمدن الجامعية منذ 9 أشهر، وعمل مهرجان ركوب الدراجات بمدينة الطالبات، والإعلان عن شراء عدد كبير من الدراجات لإتاحتها بالمجان للطلبة والطالبات داخل المدن الجامعية، مع تنظيم مسابقات دورية، وتوسيع خريطة الأنشطة الطلابية، بهدف رفع مستوى اللياقة البدنية والصحية للطلاب، وتغيير ثقافة الانتقال اليومي للطلاب، والحد من التلوث الناجم عن المواصلات التي تستخدم أنواع الوقود المختلفة، واستخدامها في تنظيم سباقات رياضية بين طلبة الجامعات المصرية.



قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تؤدي دورها الوطني والتنموي بالمشاركة في المبادرات القومية، وعلى سبيل المثال، ننظم بالجامعة ورش عمل مجانية في مختلف التخصصات الحرفية، للطلاب والخريجين والعاملين، في إطار مبادرة "صنايعية مصر" التي أطلقتها القيادة السياسية.