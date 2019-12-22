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كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش توتنهام وتشيلسي NoW

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 08:44 ص
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بوابة الفجر
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رابط مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة توتنهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2019 على الأراضي الإنجليزية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم الأحد، في تمام الساعة: السابعة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية، الثامنة والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة،السادسة والنصف مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

آخر إِستعدادات تشيلسي قبل ملاقاة توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة توتنهام ضد تشيلسي ، مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر، وسوف يدخل فريق تشيلسي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق توتنهام هوتسبير، وهو لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك تعرض فريق تشيلسي إلى الخسارة في 3 مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق تشيلسي في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق تشيلسي في الفترة الماضية، نجح فريق تشيلسي في تسجيل خمسة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق تشيلسي سبعة أهداف في مرماه.
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