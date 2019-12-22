إغلاق طريق الجيش من بني سويف إلى المنيا

أعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق طريق الجيش من بوابات بني سويف حتى بوابات المنيا.



وقالت الإدارة في بيان لها، إن قرار الغلق جاء لوجود شبورة مائية كثيفة.



وأمر اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، رجال المرور بالحضور الميداني على الطرق السريعة لتنبيه قائدي السيارات.



ومن إرشادات الادارة العامة للمرور للمواطنين لتفادي الشبورة المائية:



1- يجب إضاءة الأنوار الخاصة بالسيارة أثناء وجود الشبورة تجنبا للحوادث.



2- السير في الحارة الوسطى من الطريق



3-الاسترشاد بالخطوط الأرضية



4-استعمال ماسحات الزجاج حال لوضوح الرؤية.

