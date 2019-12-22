ترامب: توقيع الصفقة التجارية مع الصين "قريبًا جدًا"

نقلت وكالة رويترز عن الرئيس دونالد ترامب، قوله إن الولايات المتحدة والصين ستوقعان "قريبًا جدًا" المرحلة الأولى من اتفاقهما التجاري.



وقال ترامب في حدث في فلوريدا: "لقد حققنا للتو انفراجة في الصفقة التجارية وسنوقعها قريبًا جدًا".



تم الإعلان عن المرحلة الأولى من الصفقة في وقت سابق من هذا الشهر كجزء من محاولة لإنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ أشهر بين أكبر اقتصادين في العالم، والتي أزعجت الأسواق وضربت النمو العالمي.



وبموجب الاتفاق، ستوافق الولايات المتحدة على تخفيض بعض الرسوم الجمركية مقابل قفزة كبيرة في المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية الأمريكية.



وأعلن وزير الخزانة ستيفن منوشين الأسبوع الماضي إن الاتفاق سيتم توقيعه في أوائل يناير، قائلًا إن الصفقة قد تمت ترجمتها بالفعل وأنها تمر "بمراجعة" تقنية.



وعلي صعيد اخر، ذكرت وسائل إعلام بريطانية،اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لزيارته في البيت الأبيض في العام الجديد.



ذكرت صحيفة صنداي تايمز، أن دعوة ترامب لجونسون جاءت بعد فوز رئيس الوزراء البريطاني في الانتخابات الأخيرة. ونقلت الصحيفة عن مصادر في داونينج ستريت أن المناقشات الرسمية حول التوقيت الدقيق لزيارة جونسون لم تُعقد بعد.



ونقلت صحيفة التايمز عن مصدر قريب من البيت الأبيض قوله "تم عرض بعض التواريخ المحتملة في منتصف يناير، ولكن لم يتم الاتفاق على أي شيء رسميًا بعد.. من الواضح أن كلا الجانبين يريدان تحقيق ذلك في وقت ما في أوائل عام 2020".



كما ذكرت صحيفة ذا ميل اون صنداي اليوم الأحد أن جونسون متردد في القيام بالزيارة قبل تحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، ويفضل الذهاب بعد تعديل وزاري مقرر في فبراير، ومن المتوقع أن يعين فيه وزير مكتب مجلس الوزراء مايكل جوف مفاوضًا تجاريًا جديدًا له.



قد يسمح مثل هذا الترتيب لجونسون بأخذ جوف معه قبل محادثات الصفقة التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقًا للتقرير.



يأتي هذا التطور في الوقت الذي حصل فيه جونسون على موافقة على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في البرلمان البريطاني يوم الجمعة، وهي الخطوة الأولى نحو الوفاء بتعهده الانتخابي بتحقيق المغادرة من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 يناير.



وجاءت موافقة البرلمان بعد فوز جونسون الساحق في الانتخابات في وقت سابق من هذا الشهر.



بينما تستعد بريطانيا لمغادرة الكتلة، اتفق جونسون وترامب في مكالمة هاتفية يوم الاثنين على متابعة المملكة المتحدة والولايات المتحدة اتفاقية تجارة حرة "طموحة".



بعد فوز جونسون في الانتخابات، قال ترامب إن بريطانيا والولايات المتحدة أصبحتا حرتين الآن في إبرام صفقة تجارية "ضخمة" جديدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وقال ترامب في تغريدة في وقت سابق من هذا الشهر "هذه الصفقة لديها القدرة على أن تكون أكبر بكثير وأكثر ربحا من أي صفقة يمكن عقدها مع الاتحاد الأوروبي".



لم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق على دعوة جونسون المبلغ عنها.

