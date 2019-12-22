Advertisements
Advertisements
Advertisements

كلوب يتحدث عن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مبكرا

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 08:47 ص
Advertisements
كلوب
كلوب
وكالات
Advertisements

أكد يورجن المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن فريق فلامنجو البرازيلي لم يفاجئه بمستواه الذي ظهر عليه في المباراة النهائية لبطولة مونديال الأندية.

 

قال كلوب في المؤتمرالصحفي: "قدمنا ليلة رائعة للنادي والجماهير، هناك بعض اللحظات غير الجيدة مثل إصابة أليكس تشامبرلين.. شعوري رائع ولكننا في هذه الحال نحاول البحث عن كلمات نعبر بها عن شعورنا، قدمنا مباراة قوية بعد إثارة وتوتر وقلق في مواجهة فريق قوي ومميز، جماهير فلامنجو لها الحق في أن تفتخر بفريقها، ولنا الحق في الاحتفال بهذا الفوز الذي حققناه عن جدارة".

 

وعن إمكانية كسر النحس هذا الموسم، والفوز باللقب في الدوري الإنجليزي، قال كلوب: "نعيش الليلة لحظة مميزة ولا أدري الآن ما قد يكون في الفترة المقبلة.. كنا الفريق الأفضل، ولكن فلامنجو مميز للغاية أيضاً، لدينا ثلاثة لاعبين برازيليين في فريقي، ومن سجل الهدف كان برازيلياً، ولكنني أرفض المقارنة في المستويات، ورغم هذا فإن كل فريق برازيلي تجده لابد وأن تجد فيه لاعبين مميزين".

 

وأضاف كلوب: "فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في البطولة أمر جيد، ولكن المهم هو الفريق.. صلاح خاض البطولة في موطنه بالمنطقة العربية، كان مصدر تهديد وصنع هدفين في المباراة الأولى، وتألق في المباراة النهائية واستحق الجائزة".

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يورجن كلوب محمد صلاح ليفربول الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

live|يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو بث مباشر الاسطورة لايف كورة اون لاين Yalla shoot بدون تقطيع

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد فلامنجو البرازيلي| أهداف مباراة ليفربول| بث مباشر مشاهدة ليفربول Overtime

منذ حوالي 12 ساعة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع yallakora

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة مدوية بشأن موقف الإخوان وحماس من "صفة القرن"

منذ حوالي 4 ساعات

كلوب يرد على مجاملة محمد صلاح بالتتويج بأفضل لاعب في موندي الأندية

منذ ساعة

الأهلي يحرج الجبلاية في خطاب رسمي

منذ أقل من نصف ساعة

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ حوالي 19 ساعة

التغيير الوزاري| هؤلاء أبرز الراحلين عن الحكومة

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر اليوم السبت 21-12-2019 فى نهائى كاس العالم للاندية| Liverpool vs. Flamengo Live

منذ حوالي 15 ساعة

الأرصاد: درجة الحرارة تصل إلى 3 على هذه المنطقة

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

الآن

تصريح مثير من محمد صلاح عقب تتويج ليفربول بكأس العالم للأندية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

منذ حوالي 13 ساعة

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

منذ حوالي 14 ساعة

هدف ليفربول ضد فلامنجو الآن| نتيجة مباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة ليفربول salah goal

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

شاكيري يتحدث عن ذكاء محمد صلاح أمام هيديرسفيلد

كلوب يوجه رسائل نارية إلى برشلونة قبل معركتهم المنتظرة

أجمل أهداف مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي (فيديو)

يورجن كلوب.. 7 نهائيات والعقدة مستمرة

كلوب يتحدث عن الصفقات الجديدة في ليفربول

كلوب يصدم جماهير ليفربول بهذا التصريح

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
09:09 ص

الأهلي يحرج الجبلاية في خطاب رسمي

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

09:00 م

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

06:10 م

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

07:31 م

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

02:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status