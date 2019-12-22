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مشاهدة بث مباشر مباراة توتنهام وتشيلسي الأحد 22/12/2019 في الدوري الإنجليزي الممتاز

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 08:40 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة بث مباشر مباراة توتنهام وتشيلسي الأحد 22/12/2019 في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستقطب ملعب توتنهام بالعاصمة الإنجليزية لندن أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان، من أجل متابعة مباراة الديربي اللندني المنتظر بين فريق توتنهام هوتسبير وبين جاره وضيفه فريق تشيلسي مساء يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2019.

وسنُقدم لكم في هذا المقال موعد مباراة توتنهام ضد تشيلسي والقنوات الناقلة للمباراة التي تأتي في إطار الجولة الثامنة عشر ضمن فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة توتنهام هوتسبير بث مباشر مباراة توتنهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تُذاع المباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم الأحد عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث تُذاع مباراة توتنهام ضد تشيلسي على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT HD الثانية، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.
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