Advertisements
Advertisements
Advertisements

فلكيًا.. بدء فصل الشتاء في الدول العربية اليوم

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:00 ص
Advertisements
السعودية - ارشيفية
السعودية - ارشيفية
وكالات
Advertisements

بدأ فصل الشتاء فلكيًّا، في الدول العربية، اليوم الأحد، بعد تعامد الشمس على مدار الجدي، حسبما قال الباحث في الظواهر المناخية "فهد الجهني".

 

وكتب الجهني، تغريدة على "تويتر"، قال فيها إن تعامد الشمس على مدار الجدي الساعة 7:19 صباحًا، والمعروف فلكيًّا بـ«ظاهرة الانقلاب الشتوي»؛ ليبدأ الشتاء في شمال الكرة الأرضية، ومن بينه الوطن العربي.

 

عرف الجهني، "الانقلاب الشتوي"؛ بكونه حدثًا فلكيًّا سببه ميلان محور الأرض وحركتها بمدارها حول الشمس، بطريقة مائلة بمقدار 23 درجة ونصف الدرجة؛ لذلك يتبادل النصف الشمالي والنصف الجنوبي من الأرض، الأماكن في استقبال ضوء الشمس.

 

وبحسب صحيفة عاجل السعودية، أشار الجهني إلى أنه يوم "الانقلاب الشتوي" يشهد أقصر نهار وأطول ليل، خلال العام لمناطق شمال الكرة الأرضية، حيث يكون الليل على مدار 24 ساعة في القطب الشمالي، بينما القطب الجنوبي يكون النهار على مدار 24 ساعة.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

بدء فصل الشتاء السعودية الدول العربية

أخبار تهمك

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

منذ حوالي 14 ساعة

live|يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو بث مباشر الاسطورة لايف كورة اون لاين Yalla shoot بدون تقطيع

منذ حوالي 13 ساعة

التغيير الوزاري| هؤلاء أبرز الراحلين عن الحكومة

منذ حوالي 3 ساعات

هدف ليفربول ضد فلامنجو الآن| نتيجة مباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة ليفربول salah goal

منذ حوالي 12 ساعة

كلوب يرد على مجاملة محمد صلاح بالتتويج بأفضل لاعب في موندي الأندية

منذ ساعة و 7 دقيقة

تصريح مثير من محمد صلاح عقب تتويج ليفربول بكأس العالم للأندية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع yallakora

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد فلامنجو البرازيلي| أهداف مباراة ليفربول| بث مباشر مشاهدة ليفربول Overtime

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة مدوية بشأن موقف الإخوان وحماس من "صفة القرن"

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد: درجة الحرارة تصل إلى 3 على هذه المنطقة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحرج الجبلاية في خطاب رسمي

منذ نصف ساعة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

الآن

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر اليوم السبت 21-12-2019 فى نهائى كاس العالم للاندية| Liverpool vs. Flamengo Live

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

الشتاء يدق الأبواب.. مصر تشهد اليوم الليلة الأطول والأكثر ظلمة

احذر.. طقس الـ72 ساعة المقبلة مليء بالمفاجآت

الانقلاب الشتوي.. لماذا تحدث الظاهرة الفلكية ومدتها؟

مع بداية فصل الشتاء.. نستعرض أسعار الفاكهة بالسوق المصري اليوم السبت 22/12/2018

"إنها تقترب".. الجمعية الفلكية: الكرة الأرضية تقترب من الشمس بسرعة 30 كيلومتر

الكرة الأرضية تقع بأقرب نقطة من الشمس اليوم

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
09:09 ص

الأهلي يحرج الجبلاية في خطاب رسمي

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

09:00 م

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

06:10 م

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

07:31 م

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

02:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status